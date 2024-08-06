Gıda zehirlenmesinden korunmak için tüyolar!

Gıda zehirlenmesi

"YEMEKLERİ ODA SICAKLIĞINDAN 2 SAATTEN FAZLA BIRAKMAYIN"

Gıda zehirlenmesinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Uzm. Dyt. Aksu, "Yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi güvenilir yerlerden almalısınız. Açıkta satılan ve hijyen kurallarına uygun olmayan yiyeceklerden uzak durmalısınız. Besinlerin bize ulaştığı zamana kadar geçirdiği aşamalarda hijyen kurallarına, doğru şekilde saklanılmış olmasına ve taşınma şartlarına uyulduğundan emin olmalıyız. Pişirdiğiniz yemekleri açıkta, oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletmeyin. Sebzeleri, salataları, meyveleri güzel yıkamalısınız. Etleri iyi pişirmeli ve pişirme yöntemlerine dikkat etmelisiniz. Dondurulmuş gıdalar oda ısısında çözdürülmemelidir. Çiğ eti kestiğimiz kesme tahtası ile salata, meyve ve sebzeleri doğradığımız kesme tahtaları farklı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BOZULABİLİR GIDALAR 1-2 SAAT İÇİNDE DONDURULMALI"

Gıda zehirlenmesini önlemek için hijyen kuralları açısından kişilerin ellerini, mutfak eşyalarını ve gıda hazırlama yüzeylerini yıkamasının gerekli olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Aksu, "Çiğ besinlerin yemeye hazır besinlerden ayrı tutulması gerekir. İçecek veya yiyecek hazırlarken ya da saklarken, çiğ et, balık ve kabuklu deniz hayvanları, kümes hayvanlarını diğer besin türlerinden uzak tutmanız çapraz kontaminasyonu önleyecektir. Besinleri güvenli bir ısıda, iyi pişirmek önemlidir. Her yemek pişirildikten sonra sadece bir kez ısıtılmalı ve bir kez dondurulmalıdır. Bozulabilir gıdaları, satın aldıktan veya hazırladıktan sonra 1 veya 2 saat içinde soğutmak veya dondurmak gereklidir. Oda sıcaklığında çok uzun süre kalan yiyecekler, pişirme yoluyla yok edilemeyen bakteri veya toksinleri içerebilir. Donmuş besinler oda sıcaklığında çözülmemelidir. Donmuş besinleri çözmenin en doğru yolu buzdolabında çözdürmektir. Bir yiyeceğin güvenli bir şekilde hazırlandığından, servis edildiğinden veya saklandığından emin olmadığınız durum da, bu yiyecek tüketilmemelidir. Bir besinin görünümü ve kokusu güzel olsa bile, o besin güvenli olmayabilir" dedi.

"AÇIKTA SATILAN GIDALARA DİKKAT EDİLMELİ"

Yaz mevsiminin gelmesiyle açıkta satılan gıdaların tüketiminin arttığını söyleyen Uzm. Dyt. Aksu, şu bilgileri paylaştı:

"Sıcaklığın artmasıyla, uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, hijyenik şartlarda hazırlanmayan gıdaların üzerinde çoğalan bakterilerin ürettikleri toksinler, gıda zehirlenmelerine yol açmaktadır. Besinler açıkta 2 saatten fazla kaldıysa toksin ve bakteri üretir. Açıkta satılan ve önceden pişirilmiş besinlerin hepsi riskli grupta yer alır. Açıkta satılan gıdalar arasında ayrım yapılmadan hiçbiri tüketilmemelidir. Nasıl muhafaza edildiğini bilinmediğiniz, denetlenmemiş ve açık bir şekilde tezgahlarda satılan ürünlerin satın almamalısınız. Besin zehirlenmelerine sebep olan birçok bakteri çeşidi bulunmaktadır. En çok görülen bakteri çeşidi ise stafilokoktur.

Bu bakteri et, süt, süt ürünleri ve iyi yıkanmamış malzemelerden yapılan salatalarda ortaya çıkmaktadır. Bakterili besin yenildikten 2-3 saat sonra zehirlenme belirtileri başlayarak, kusma görülebilir. Et, süt ve salatanın neden olduğu besin zehirlenmelerinde görülen bir diğer bakteri türü ise shigelladır. Bu bakteri türünün neden olduğu zehirlenmelerde belirtilerin ortaya çıkma süresi 1-2 gündür. Bulantı, kusma, ateş, kramplar, karın ağrıları ve dışkıda kan şeklinde belirtiler görülebilir. Ciddi besin zehirlenmesine neden olan bakterilerden clostridium botilinum ise konservelerde, ette, sebze ve meyvede bulunabilir. Güvenilir markaların paketli ürünleri satın alınabilir fakat paketin hasar görmediğinden emin olmalısınız. Mutlaka etiket okuma alışkanlığı kazanın. Gıdaların üzerinde yazılmış üretim tarihi ve son kullanma tarihlerini kontrol edin. Eğer bu tarihler yazmıyorsa o ürünü almayın."