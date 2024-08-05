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MasterChef'te merak konusu oldu! Tarhunla ne yapılır? Tarhun otunun faydası...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 14:03
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MasterChef’te merak konusu oldu! Tarhunla ne yapılır? Tarhun otunun faydası...

MasterChef 2024 sezonunda ana kadronun son yedek yarışmacısı belli oluyor. Yarışmacılar arasındaki rekabet hızla devam ederken, şeflerin dün verdikleri ürün ise tarhun oldu. Programı izleyenler ise "Tarhun nedir, ne yapılır, faydaları nelerdir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte tarhun otu hakkında bilgiler...

MasterChef'i izleyenler tarhun otunun nasıl kullanıldığını sorguluyor. Programda yarışmacılara verilen Tarhun, bakın ne işe yarıyormuş...

MasterChef yedeklere giren isimlerMasterChef yedeklere giren isimler

MASTERCHEF 2024 YEDEKLERE KİM GİRDİ?

MasterChef 2024 sezonunun ana kadro mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Toplam 4 gruptan oluşan takımlardan her hafta 5 yarışmacı ana kadroya girdi ve bu hafta toplam 20 yarışmacı ana kadrodaki yerini aldı.

Son bölümde ise dördüncü grubun ana kadroya giremeyen yarışmacıları, yedeklere girmek için nefes kesen bir mücadeleyle karşı karşıya geldi. Yedeklere girebilmek için düzenlenen yarışma, iki etapta gerçekleştirildi.

Yarışmanın ilk etabında, yarışmacılara tarhun otu verildi. Bu etapta en iyi tabağı çıkaran 2 kişi yedeklere girecek. Kalanlar ise ikinci etapta yeniden yarışacak.

-İlk etapta en iyi tabağı çıkaran yarışmacı Sercan oldu. Sercan yedeklerde yeniden yarışacak.

-İlk etabın ikinci en iyi yarışmacısı ise Beyza Nur oldu.

Tarhun bitkisiTarhun bitkisi

TARHUN NEDİR?

Bu sebeple MasterChef yarışmasında kullanılan tarhun otu, izleyicilerde merak uyandırdı.

İşte tarhunla ilgili bilmeniz gerekenler:

Tarhun otunun bilimsel adı Artemisia dracunculus olarak bilinir ve aynı zamanda pelin otu olarak da tanımlanır. Parlak yeşil yapraklarıyla tanınan tarhun, mutfakta ve sağlık alanında önemli bir yere sahiptir.

NE YAPILIR?

Tarhun, aromatik bir baharat kokusuna sahip olmasıyla öne çıkar. İşte tarhun ile yapılabilecek bazı lezzetler:

Salatalar: Taze tarhun yaprakları, salatalara ferahlatıcı bir tat katar.

Et Yemekleri: Et yemeklerinde, özellikle beyaz etlerde lezzet artırıcı olarak kullanılır.

Balık Yemekleri: Balık marinelerinde ve yemeklerinde tercih edilir.

FaydalarıFaydaları

FAYDALARI

*Tarhunun sağlık açısından faydaları:

*Sindirimi kolaylaştırır ve mide problemlerine iyi gelir.

*Uykuya dalmayı kolaylaştırarak rahat bir uyku sağlar.

*Doğal bir ağrı kesici olarak kullanılabilir.

*Kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir.

*Sabun ve kozmetik ürünlerinde koku verici olarak kullanılır.

*Diş ağrısına iyi gelmesiyle bilinir.

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