MasterChef’te merak konusu oldu! Tarhunla ne yapılır? Tarhun otunun faydası...

Tarhun bitkisi

TARHUN NEDİR?

Bu sebeple MasterChef yarışmasında kullanılan tarhun otu, izleyicilerde merak uyandırdı.

İşte tarhunla ilgili bilmeniz gerekenler:

Tarhun otunun bilimsel adı Artemisia dracunculus olarak bilinir ve aynı zamanda pelin otu olarak da tanımlanır. Parlak yeşil yapraklarıyla tanınan tarhun, mutfakta ve sağlık alanında önemli bir yere sahiptir.

NE YAPILIR?

Tarhun, aromatik bir baharat kokusuna sahip olmasıyla öne çıkar. İşte tarhun ile yapılabilecek bazı lezzetler:

Salatalar: Taze tarhun yaprakları, salatalara ferahlatıcı bir tat katar.

Et Yemekleri: Et yemeklerinde, özellikle beyaz etlerde lezzet artırıcı olarak kullanılır.

Balık Yemekleri: Balık marinelerinde ve yemeklerinde tercih edilir.