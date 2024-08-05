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Denizden bulaşan enfeksiyonlara dikkat! İşte belirtileri...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 16:09
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Denizden bulaşan enfeksiyonlara dikkat! İşte belirtileri...

Deniz mevsimiyle birlikte, denizden bulaşabilecek hastalıklar konusunda farkındalık önemli bir hale geliyor. Genellikle deniz suyunun veya deniz ürünlerinin kontaminasyonu sonucu ortaya çıkan bu hastalıklar, sağlık açısından ciddi riskler taşıyabiliyor.

Havuz ve denizden bulaşan hastalıklar, sağlık açısından ciddi riskler taşır. İşte bu hastlaıklardan bazıları...

DENİZE GİRENLER DİKKAT!

Denizden bulaşabilecek hastalıklar, genellikle deniz suyunun veya deniz ürünlerinin kontaminasyonu sonucu ortaya çıkar. İşte denizden bulaşabilecek hastalıklar...

1. Vibrio Enfeksiyonları

Kaynak: Vibrio bakterileri, özellikle kirli deniz suyunda ve kabuklu deniz hayvanlarında bulunur.

Belirtiler: Mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve cilt enfeksiyonları.

2. Hepatit A

Kaynak: Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi.

Belirtiler: Sarılık, karın ağrısı, yorgunluk, bulantı ve iştahsızlık.

3. Norovirus

Kaynak: Kirli su veya kontamine deniz ürünleri tüketimi.

Belirtiler: Kusma, ishal, mide krampları ve bazen ateş.

Bulaşıcı hastalıkBulaşıcı hastalık

4. Leptospiroz

Kaynak: Kirli su veya idrarla kontamine olmuş su.

Belirtiler: Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, kızarıklık ve bazen sarılık.

5. Deri Enfeksiyonları

Kaynak: Kirli deniz suyu veya deniz canlılarıyla temas.

Belirtiler: Ciltte kızarıklık, şişme, ağrı ve bazen irin.

6. Denizanası Sokmaları

Kaynak: Denizanası temasında toksinler.

Belirtiler: Yanma, kaşıntı, şişme ve ciddi durumlarda solunum problemleri.

7. Parazit Enfeksiyonları

Kaynak: Kontamine deniz ürünleri veya kirli su.

Belirtiler: İshal, karın ağrısı, kilo kaybı ve yorgunluk.

EnfeksiyonEnfeksiyon

Önlem ve Uyarılar

Denizden bulaşabilecek hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı önlemler şunlardır:

Temiz ve güvenilir su kaynaklarından yararlanın.

Güvenilir yerlerden alınan deniz ürünlerini tüketin.

Kirli su veya deniz ürünleriyle temas etmekten kaçının.

Denizde yüzmeden önce suyun temizliğini kontrol edin.

Bu hastalıklar, uygun önlemler alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmak önemlidir!

Kontaminasyon: Bir madde veya ortamın istenmeyen ve genellikle zararlı olan unsurlarla kirlenmesi anlamına gelir.

Denizden bulaşan hastalıklarDenizden bulaşan hastalıklar

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