Denizden bulaşan enfeksiyonlara dikkat! İşte belirtileri...

Önlem ve Uyarılar

Denizden bulaşabilecek hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı önlemler şunlardır:

Temiz ve güvenilir su kaynaklarından yararlanın.

Güvenilir yerlerden alınan deniz ürünlerini tüketin.

Kirli su veya deniz ürünleriyle temas etmekten kaçının.

Denizde yüzmeden önce suyun temizliğini kontrol edin.

Bu hastalıklar, uygun önlemler alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmak önemlidir!

Kontaminasyon: Bir madde veya ortamın istenmeyen ve genellikle zararlı olan unsurlarla kirlenmesi anlamına gelir.

Denizden bulaşan hastalıklar