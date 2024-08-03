Yiyen bayram ediyor! Bir avuç leblebi tüketirseniz...

Faydaları saymakla bitmiyor

Kalp ve Damar Hastalıkları:

İbn-i Sina, leblebinin kalp ve damar sağlığını destekleyici etkilerini de vurgulamıştır. Düşük yağ içeriği ve yüksek lif oranı, kalp sağlığını korur ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Böbreklerin Fonksiyonel Çalışması:

Kavrulmuş leblebinin böbreklerin fonksiyonlarını iyileştirdiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, böbreklerin sağlıklı çalışmasına destek olur ve toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.

Tok Kalma ve Hastalıklara Karşı Korunma:

Günlük bir avuç leblebi tüketiminin, uzun süre tok kalmaya yardımcı olduğu ve vücudu hastalıklara karşı koruyabileceği ifade edilmiştir. Yüksek protein ve lif içeriği sayesinde, leblebi, açlık hissini azaltır ve genel sağlık durumunu iyileştirir.