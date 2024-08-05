Aşırı terleme yaşam kalitesini düşürüyor!

Hiperhidroz

HİPERHİDROZ HASTALARININ TERİ KOKAR MI?

Dr. Özdemir, terin aslında kokusuz bir sıvı olduğunu, ancak aşırı terleme durumunda, ayak ve koltuk altındaki bakteri sayısının artabileceğini, bu durumun kötü kokuya yol açabileceğini belirtti. Hiperhidroz tanısının dermatologlar tarafından konulduğunu ve gerekli durumlarda bazı tetkiklerin yapılabileceğini ifade eden Dr. Özdemir, tedavi seçeneklerine de değindi:

"Tedavi seçenekleri arasında deri yüzeyine sürülen ilaçlar, iyontoforez, botulinum toksin enjeksiyonları, cerrahi girişimler ve ağızdan alınan ilaçlar bulunuyor. Ter emici kumaştan (Yüzde 100 pamuklu) iç çamaşırlar giymek çok önemlidir. Pamuklu kumaşlar teri emme özelliğine sahip olduğu için rahatlık sağlar. Sentetik olmayan, doğal ipliklerden üretilmiş, geniş kesim kıyafetler giymek gerekiyor. Havalanan ayakkabılar giymek ve ayakkabıyı çıkardıktan sonra havalandırmak çok önemli. Ter emici özellikli yüzde 100 pamuklu çorap kullanmak, günlük çorap değişimi, monosodyum glutamat, kafein içeren gıdalar, yoğun baharatlı yiyecekler ve alkol tüketiminden kaçınmak gerekiyor."

Dr. Özdemir, aşırı terlemenin bir hastalık belirtisi olup olmadığı konusuna da değindi. Terlemenin, vücut ısısındaki artışa yanıt olarak ortaya çıkan doğal bir tepki olduğunu belirten Dr. Özdemir, "Sıcak ortam, fiziksel egzersiz, endişe ve korku gibi durumlar sırasında terlemek normaldir. Ancak bu durumlar olmadan aşırı terleme meydana geliyorsa, kişinin ruhsal durumunu kötü yönde etkiliyor, sosyal hayatını engelliyor, kıyafet seçimini belirliyor veya okul ve iş verimini düşürüyorsa tedavi gerekebilir" dedi.