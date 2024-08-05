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Kalp krizine neden oluyor! Suyu sakın böyle içmeyin...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 16:46
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Kalp krizine neden oluyor! Suyu sakın böyle içmeyin...

Su içmek, sağlığımız için son derece faydalı bir eylem olmakla birlikte, suyu doğru bir şekilde içmek bu faydaların tam anlamıyla elde edilmesine yardımcı olur. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, su içmenin kan basıncı üzerindeki etkilerini ortaya koyarak dikkat çekiyor. Peki, suyu gerçekten doğru bir şekilde mi içiyoruz? İşte detaylar...

Yapılan araştırmalar, plastik şişelerde bulunan mikroplastiklerin kan basıncını etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor.

Su içerken dikkatSu içerken dikkat

PLASTİK ŞİŞE KULLANIMI

Yapılan bir araştırmaya göre, plastik şişelerden su içmek mikroplastiklerin kan dolaşımına girmesine ve bunun sonucunda da kan basıncının yükselmesine neden oluyor.

Plastik şişelerde bulunan mikroplastiklerin sıvılarda da bulunacağı gözlemlenmiş.

Uzmanlar bu durumda meydana gelen yüksek kan basıncının kalp hastalığı risklerini artırabileceği konusunda uyardı. Yapılan son bir araştırmada ise, katılımcılar iki hafta boyunca plastik şişelerden sıvı alımını kestiler. Bu dönemde yalnızca cam şişelerden ve arıtma suyundan tüketen katılımcıların kan basıncında düşüş gözlemlenmiştir.

Avusturya'da bulunan bir tıp fakültesinde araştırmacılar,özellikle plastik şişelerdeki sıvı tüketiminden uzak durulması gerektiğini ifade ettiler.

Kalp krizine neden oluyorKalp krizine neden oluyor

KAN BASINCINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Yapılan araştırmalar sonucu, plastik kullanımının azaltılması, kan dolaşımındaki plastik parçacıkların hacminin azalmasından dolayı kan basıncının da düştüğü gözlemlenmiştir.

Kan basıncında gözlemlenen değişiklikler, bu plastik parçacıkların vücuda alımının azaltılması kardiyovasküler riski azaltabileceğini düşünülmüştür.

Vücuda almış olduğumuz mikroplastikler tükürükte, kalp dokusunda, karaciğerde, böbreklerde ve plasentada olabilirler.

Microplastics dergisinde yayımlanan bir çalışmada, araştırmacılar sekiz erkek ve sekiz kadına günlük sıvı ihtiyaçlarını yalnızca arıtma suyundan karşılamalarını söylendi.

Yapılan bu çalışmanın başlangıcında ve bitiminde kan basıncı ölçümü yapıldı. Elde edilen sonuçlarda ise iki hafta sonunda kan basıncında bir düşüş olduğu yönünde.

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