Kalp krizine neden oluyor! Suyu sakın böyle içmeyin...
Su içmek, sağlığımız için son derece faydalı bir eylem olmakla birlikte, suyu doğru bir şekilde içmek bu faydaların tam anlamıyla elde edilmesine yardımcı olur. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, su içmenin kan basıncı üzerindeki etkilerini ortaya koyarak dikkat çekiyor. Peki, suyu gerçekten doğru bir şekilde mi içiyoruz? İşte detaylar...
Yapılan araştırmalar, plastik şişelerde bulunan mikroplastiklerin kan basıncını etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor.
PLASTİK ŞİŞE KULLANIMI
Yapılan bir araştırmaya göre, plastik şişelerden su içmek mikroplastiklerin kan dolaşımına girmesine ve bunun sonucunda da kan basıncının yükselmesine neden oluyor.
Plastik şişelerde bulunan mikroplastiklerin sıvılarda da bulunacağı gözlemlenmiş.
Uzmanlar bu durumda meydana gelen yüksek kan basıncının kalp hastalığı risklerini artırabileceği konusunda uyardı. Yapılan son bir araştırmada ise, katılımcılar iki hafta boyunca plastik şişelerden sıvı alımını kestiler. Bu dönemde yalnızca cam şişelerden ve arıtma suyundan tüketen katılımcıların kan basıncında düşüş gözlemlenmiştir.
Avusturya'da bulunan bir tıp fakültesinde araştırmacılar,özellikle plastik şişelerdeki sıvı tüketiminden uzak durulması gerektiğini ifade ettiler.
KAN BASINCINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ
Yapılan araştırmalar sonucu, plastik kullanımının azaltılması, kan dolaşımındaki plastik parçacıkların hacminin azalmasından dolayı kan basıncının da düştüğü gözlemlenmiştir.
Kan basıncında gözlemlenen değişiklikler, bu plastik parçacıkların vücuda alımının azaltılması kardiyovasküler riski azaltabileceğini düşünülmüştür.
Vücuda almış olduğumuz mikroplastikler tükürükte, kalp dokusunda, karaciğerde, böbreklerde ve plasentada olabilirler.
Microplastics dergisinde yayımlanan bir çalışmada, araştırmacılar sekiz erkek ve sekiz kadına günlük sıvı ihtiyaçlarını yalnızca arıtma suyundan karşılamalarını söylendi.
Yapılan bu çalışmanın başlangıcında ve bitiminde kan basıncı ölçümü yapıldı. Elde edilen sonuçlarda ise iki hafta sonunda kan basıncında bir düşüş olduğu yönünde.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...
- 1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!
- Klozetinizi parlatacak en basit yöntem: 2 malzemeyi karıştırmak yeterli...
- IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye'nin en zehir gibi zekası olan ili...
- Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...
- KPSS ÖABT 1. ve 2. OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?
- Buzdolabında soğutma probleminiz anında çözülecek: Tek kase yeterli!
- Emekliye 2'si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 24.000 TL...
- 1 ayda 15 kiloyu anında verdi! 51'lik Açelya Akkoyun diyetinin sırrı ortaya çıktı: Meğer tek yöntemle...
- Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hangi bakanlığa bağlı?
- Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook'a erişim engeli gelecek mi?
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor