1 tane küp şeker aylarca taze tutuyor! Küf ve rutubeti önlüyor...

Küflenmeyi önlüyor

Rutubeti Çeker: Kesme şeker, ortamın nemini çekerek peynirin çevresindeki rutubeti azaltır. Bu, peynirin bozulmasını ve küflenmesini önlemeye yardımcı olur.

Küflenme ve Bozulmayı Geciktirir: Şekerin nemi çekme özelliği, peynirin nemli kalmasını engeller ve böylece peynirin küflenmesini ve bozulmasını geciktirir.