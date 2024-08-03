Uzmanı açıkladı: Serinlemek isterken enfeksiyon kapmayın

Havuza girerken dikkat

Havuzda sakız çiğnenmemeli

Sindirim sistemi enfeksiyonlarından korunmak için alınabilecek tedbirlerden bahseden Prof. Dr. Bozkurt, "Klorlamanın ve su sirkülasyonunun yeterli olmayan havuzlara girilmemesi gerekir. Havuzda su yutmamaya özen gösterilmelidir. Özellikle sakız çiğnerken su yutulabilir bu nedenle yüzerken sakız çiğnememesini öneririz. Çocuk havuzu ve yetişkin havuzlarının ayrı olduğu tesislerin tercih edilmesi önemlidir" dedi.

İdrar yaparken yanma ve sık idrar çıkmaya dikkat

Genitoüriner sistem enfeksiyonlarına da değinen Prof. Dr. Bozkurt, "İdrar yolu, genital mantar ve vajina enfeksiyonlarına da sık olarak rastlanmaktadır. Islak mayoyla deniz kenarında veya havuz kenarında uzun süre oturmak genital bölgenin uzun süre nemli kalmasına neden olarak bakteri ya da mantar gibi mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturur. Bu hastalıklarda idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, bel ve kasıkta ağrı, genital bölgede yanma kaşıntı ve akıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu şikayetler yaşam konforunu etkilerken uygun şekilde tedavi edilmediğinde böbrek kaybı ve diyalize kadar uzayabilen kötü sonuçlara da yol açabilir" uyarısında bulundu. Bu tip enfeksiyonlardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Bozkurt, "Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra vakit kaybetmeden duş alınmalı, duş sonrası kuru ve pamuklu iç çamaşırları giyinilmelidir. Temiz ve hijyenik olmayan tuvaletler kullanılmamalıdır" dedi.

Havuzda deri enfeksiyonları ve mantar riski yüksek

Bazı deri enfeksiyonları ve mantarların havuz yolu ile bulaşabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Bozkurt, "Yeteri kadar temizlenmeyen havuz, banyo ve tuvalet gibi yerler, terlik, havlu gibi eşyaların ortak kullanılması, sıcakta artan terleme ile ciltte oluşan nem ve aşırı miktarda klor kullanılan havuz suları ciltte tahrişe neden olarak uyuz, impetigo ve mantar gibi deri hastalıklarının gelişimine zemin hazırlar" uyarısında bulundu. Deri enfeksiyonları ve mantardan korunmada hijyenik önlemlerin önemine işaret eden Prof. Dr. Bozkurt, "Havuzun bulunduğu kısma girmeden ayaklar antiseptik solüsyonla yıkanmalı, duş alınmalı ve bone takılmalıdır. Havuzdan çıktıktan sonra hemen duş alınarak deri üzerindeki mhtemel mikrop ve fazla klordan temizlenilmeli ve kişisel temiz bir havlu ile bir an önce kurulanmaya özen gösterilmelidir" dedi.