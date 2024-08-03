Antalya’da hasadı başladı! 1 tane yiyen hastalık yüzü görmüyor...

Kansere karşı koruyor

"KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Caner cinsi narın faydalarına da değinen Yılmaz, "Topladığımız narları bizim sadece meyve olarak değil suyunu sıkarak içecek olarak da vatandaşlarımıza sunuyoruz. Tabi şu anlık sadece hasadını yapıyoruz daha yeni başladığımız için. Nar sıkma makinemde bizzat kendim sıktığım nar suyunu da herkese öneririm. Nar meyvesinin ve nar suyunun insan sağlığı için faydası oldukça fazla. Sağlık deposu olarak dillendirdiğimiz narın en önemli faydası kanser riskini düşürerek bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Kalp damar sağlığını destekleyen, sindirimi kolaylaştıran, ağız ve diş sağlığını koruyarak sağlığımızı güçlendiren narın herkes tarafından tüketilmesini öneririm. Üretimini yaptığım sürece vatandaşlarımıza sağlıklı ürünler sunmaya devam edeceğim. Hasadına önümüzdeki günlerde hızla devam edeceğimiz Caner cinsi nara talep çok, elimizden geldiğince talepleri karşılayacağız" ifadelerini kullandı.