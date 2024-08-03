Antalya'da hasadı başladı! 1 tane yiyen hastalık yüzü görmüyor...
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üretilen 'Caner' cinsi narların hasadına başlandı. Özellikle üzeri dikensiz, ekşi ve çekirdeksiz özellikleriyle dikkat çeken bu nar cinsi, alıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Ilıman iklimi ve verimli topraklarıyla tanınan Gazipaşa, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan önemli üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yıl boyunca sürdürülen tarımsal üretim sayesinde, örtü altı ve açık alanda her türlü sebze ve meyve ile tropikal meyveler yetiştiriliyor. Bu kapsamda, Gazipaşa'da 'Caner' cinsi narın hasadına başlandı.
"İLK HASADINI İSTANBUL'A YAPTIK"
Göçük Mahallesi'nde Ayhan Yılmaz'ın üretimini ve ticaretini yaptığı 'Caner' cinsi narın ilk hasadında 560 kilogram ürün elde edildi. Toplamda 25 kasa gelen narlar, İstanbul'a gönderildi.
İHA'nın haberine göre; Caner cinsi narın hasadına başlayan ve değerlendirmesini yapan Ayhan Yılmaz, "Üzeri dikensiz, ekşi ve çekirdeksiz nar cinsimiz olan 'Caner' nar cinsi narın hasadına başlamış bulunmaktayız. Hasat tam da beklediğim zamana denk geldi, gecikme veya erken hasat durumu yaşamadık. Cinsinin özelliği gereği diğer nar cinsine göre daha erken yetişen Caner nar üretimini severek yapıyorum ve bahçemde yetiştirdiğim çeşitli ürünler ile hobi olarak ürün yetiştirmeye devam ediyorum.
"TALEP YOĞUN"
Caner cinsi narın ilk hasadını İstanbul'a yaptık. İlk seferde 10 kasa olmak üzere toplam 160 kilogram, bir sonraki seferde ise 25 kasa olmak üzere toplam 400 kilogram yani 560 kilogram ile hasada başlamış olduk. Özellikleri gereği talebin yoğun olduğu nar Caner cinsi narımızın ilerleyen günlerde daha fazla hasadını yaparak vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacağız" dedi.
"KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR"
Caner cinsi narın faydalarına da değinen Yılmaz, "Topladığımız narları bizim sadece meyve olarak değil suyunu sıkarak içecek olarak da vatandaşlarımıza sunuyoruz. Tabi şu anlık sadece hasadını yapıyoruz daha yeni başladığımız için. Nar sıkma makinemde bizzat kendim sıktığım nar suyunu da herkese öneririm. Nar meyvesinin ve nar suyunun insan sağlığı için faydası oldukça fazla. Sağlık deposu olarak dillendirdiğimiz narın en önemli faydası kanser riskini düşürerek bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Kalp damar sağlığını destekleyen, sindirimi kolaylaştıran, ağız ve diş sağlığını koruyarak sağlığımızı güçlendiren narın herkes tarafından tüketilmesini öneririm. Üretimini yaptığım sürece vatandaşlarımıza sağlıklı ürünler sunmaya devam edeceğim. Hasadına önümüzdeki günlerde hızla devam edeceğimiz Caner cinsi nara talep çok, elimizden geldiğince talepleri karşılayacağız" ifadelerini kullandı.
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