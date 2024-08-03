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Bilim insanları açıkladı: Bu besinler bağırsakları çürütüyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 09:19 Güncelleme: 03.08.2024 09:31
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Bilim insanları açıkladı: Bu besinler bağırsakları çürütüyor...

Bağırsak sağlığı, genel sağlık üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve bazı yiyecekler, bağırsak florasına zarar vererek bu sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İşte bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilecek bazı yiyecekler...

Bazı yiyeceklerin sindirimi iyileştirmeye ve dengeli bir bağırsak oluşturmaya yardımcı olabileceği gibi, lifli olmayan, işlenmiş yiyeceklerin bağırsaklarda neredeyse yıkıcı bir etki oluşturduğu biliniyor.

Karaciğeri çürütüyorKaraciğeri çürütüyor

HAMUR İŞLERİ

Simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri, genellikle en yoğun işlenmiş gıdaların arasında yer aldığından, sağlıklı olmayan kahvaltı seçeneklerinden biri. Bu nedenle kontrollü tüketilmesi gereken veya yalnızca sağlıklı un ve malzemelerden yapılan çeşitlerinden tercih etmek gerekiyor.

Sağlığa zararlı besinlerSağlığa zararlı besinler

KIZARTMA

Belirli miktarda ve türde tüketildiğinde yağ temel besin kaynaklarından biridir.

Bununla birlikte, bağırsakların sağlığı, kızartılmış yiyeceklerden de etkilenebilir. Sindirim sistemine zarar verirken, kızarmış yiyecekler bağırsak hareketlerinde istenmeyen değişiklikler yapabilir.

"SIFIR KALORİ" DİYET BESİNLER

"Diyet" veya düşük kalorili etiketleri gördüğünüzde besinleri "sağlıklı" olarak algılamaya yatkınızdır.

Bununla birlikte, bu büyük bir yanılgıdır ve bu tür gıdaların kalori ve şeker içeriğini azaltmak için sıklıkla yapay tatlandırıcılar kullanılır.

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