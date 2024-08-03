Sıcak havalar cilt hastalıklarını tetikledi: Vatandaş hastanenin yolunu tuttu

Cilt hastalıkları

"Bakterinin bulaşıcılığı yüksek olduğu için temastan kaçınmak gerekiyor"

Herhangi bir sıyrık, travma durumunda derinin o bölgesinin temiz tutulması gerektiğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Doktor Nurgül Bayram, "İmpetigo hastalığı sık gördüğümüz, özellikle çocukları tutan ve oldukça bulaşıcı bir bakteriyel deri enfeksiyonu aslında. Daha çok sıcak ve nemli havalarda görülmekte. Özellikle deride oluşan sıyrık, çizik, çatlak, travma ve kaşıma gibi durumlarda sonra bu bölgede cilt bariyeri bozuluyor ve cilt bariyerinin bozulmasıyla staphylococcus aureus dediğimiz bir bakteri bu bölgede çoğalmaya başlıyor. Bu bakteri enfeksiyonun bulaşıcılığı yüksek olduğu için bir yerden başka bir yere bulaşabilir ve kişiden kişiye temasla da bulaşabiliyor aynı şekilde. Bu yüzden kişiler arasında temastan kaçınmak gerekiyor. Yine elleri bol su ve sabun ile yıkamak gerekiyor. Herhangi bir sıyrık, travma durumunda derinin o bölgesini iyi bir şekilde temiz tutmak gerekiyor" dedi.