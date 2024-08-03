Yazın artan enfeksiyonlar ishal ve kusma vakalarını tetikliyor

İshal salgını

HAVUZLAR RİSKLİ

"Genellikle besin kaynaklı ishaller olur çünkü sıcakta besinler daha kolay bozulabilirler ya da içlerinde mikrop üreyebilir. Keza su kaynaklı ishaller olabilir. Suların temizliği tabii son derece önemli. Yazın insanlar daha fazla seyahat ederler, tatil yerlerine giderler, otobüsle ya da başka araçlarla bir yerden bir yere giderler. Dışarıda daha fazla yer, içerler. Bunların hepsi tabii bir bulaş kaynağı olabilir. Hatta turist ishali dediğimiz bir ishal çeşidi vardır, daha çok seyahat eden insanlarda görülür. Bunun dışında eğer temiz değilse denizlerden ya da havuzlardan mikrop bulaşması da çok kolay olabilir."

"İshal geçtikten sonra bağırsak problemleri bir süre daha devam edebiliyor"

İshalin hem erişkinlerde hem de çocuklarda görülebildiğini ancak çocukları daha fazla etkilediğini vurgulayan Çokuğraş, buna çoğu kez kusmanın da eşlik ettiğini, hatta bazen ateşin de eklendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Çokuğraş, çocuklarda yeme isteğinin azalması, iştahın kesilmesi, halsizleşme gibi belirtilerin görülebileceğini aktararak, bu durumun genellikle birkaç gün sürdüğünü, bazen sürecin biraz daha uzayabildiğini dile getirdi.

Bu ishallerin çoğunlukla rota virüsü, adenovirüs ya da buna benzer virüs kökenli olduğuna dikkati çeken Çokuğraş, "İshaller geçtikten sonra da yine de bir takım bağırsak problemleri bir süre devam edebiliyor. Çünkü bu ishaller bağırsaklarda bizim villus dediğimiz emici hücreleri zarara uğratıyor. Yani bağırsakların iç yüzeyi, mukozası bozulduğu için bunlar yenilenene kadar birtakım bağırsak şikayetleri bazen uzayarak da devam edebiliyor." diye konuştu.