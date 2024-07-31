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Uyurken bile yağ yakmanın formülü bulundu! Bu 10 yöntemi uygularsanız...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 10:13
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Uyurken bile yağ yakmanın formülü bulundu! Bu 10 yöntemi uygularsanız...

Fazla kilolardan kurtulmak sağlık için son derece önem taşır. Kimi zaman diyet süreçleri oldukça uzun ve yorucu olabiliyor. Kilo vermek isteyenler, yağ yakımını destekleyen yöntemleri merak edip araştırıyorlar. Peki uyurken yağ yakmanızı sağlayacak metotlar olduğunu biliyor muydunuz? İşte vücudunuzu kilo vermek için daha verimli hale getirmenin tüm yolları...

Gün içerisindeki hareketliliğiniz, yaşınız, metabolik durumunuz, genetik faktörler, geçmişte yaptığınız diyetler kilo vermenizde rol oynar. Sağlıklı yaşam sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçer. Bu beslenme sayesinde sağlıklı bedene kavuşursunuz Kilo vermenizi destekleyecek yöntemleri araştırıp öğrenmek, diyet sürecinizin kısalmasını sağlayabilir. İşte uyurken yağ yakmanızı sağlayacak metotlar...

DiyetDiyet

1- DAHA FAZLA UYUMAK

Uykunun, kilo vermenin en hızlı yolu olması imkansız görünüyor ancak uyku eksikliğinde vücut daha az tokluk hormonu üretirken açlığı teşvik eden bir hormon olan grelini daha fazla üretir. Yorgun olmak aç olmaya denktir, bu yüzden kilo vermek için uykunuzu aldığınızdan emin olun.

UykuUyku

2- DÜŞÜK SICAKLIKTA UYUMAK

Sıcak bir odada uyumak, yağları metabolize etme yeteneğinizi azaltır. Düşük sıcaklıkta uyuyarak yağları metabolize etme yeteneğinizi artırmanın yanı sıra vücudunuzdaki kalori yakan yağ miktarını yüzde 42 oranında artırırsınız.

UyumaUyuma

3- PERDELERİ KAPATMAK

Güneş battıktan sonra vücudumuz doğal olarak melatonin üretir ancak hem iç mekan ışıkları hem de loş sokak lambaları vücudumuzda üretilen melatoninin başlangıcını yavaşlatabilir. Bu yüzden sokak lambası pencerenizden içeri giriyorsa perdenizi kapatmalısınız.

PencerePencere

4- ARALIKLI ORUÇ YAPMAK

Bu kısıtlı beslenme programı vücudunuzu sağlıklı tutar ve hücre onarımına izin verir. Ancak gün boyunca yemek yemeye alışkın olanlar için aşırı olabilir. Bu yüzden başlangıç olarak geceleri yaklaşık 12 saat süren bir oruç penceresi oluşturabilirsiniz.

Aralıklı oruçAralıklı oruç

5- ELEKTRONİK CİHAZLARI KAPATMAK

Telefon ve bilgisayar ekranları mavi ışık yayar, bu da sistemimizi tamamen uyanık tutar ve gündüz olduğu işaretini verir. Bu da açlık ve insülin direncini artırır. Yapmanız gereken telefonunuzu gece moduna almak ve bilgisayarınızı tamamen kapatmak veya başka bir odaya taşımak.

TelefonTelefon

6- HAFİF ÖĞÜNLER YEMEK

Büyük öğünler yediğinizde, gece boyunca vücudunuz düzgün bir şekilde deşarj olmak yerine yemekleri sindirmeye çalışacaktır. Bu yüzden akşamları daha kolay sindirilebilir yemekler tercih etmeli, özellikle karbonhidratlardan kaçınmalısınız. Büyük öğünleri öğlene saklayın.

SalataSalata

7- PEYNİR TÜKETMEK

Süzme peynir tüketmek aslında kilo vermenize yardımcı olabilir çünkü daha az aç uyanmanızı sağlar. Süzme peynirdeki kazein, protein açısından yüksek olmasını sağlar; içeriğindeki amino asit triptofan daha hızlı uykuya dalmanıza ve uyku kalitesini iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Peynir faydalarıPeynir faydaları

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