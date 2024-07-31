Uyurken bile yağ yakmanın formülü bulundu! Bu 10 yöntemi uygularsanız...

1- DAHA FAZLA UYUMAK

Uykunun, kilo vermenin en hızlı yolu olması imkansız görünüyor ancak uyku eksikliğinde vücut daha az tokluk hormonu üretirken açlığı teşvik eden bir hormon olan grelini daha fazla üretir. Yorgun olmak aç olmaya denktir, bu yüzden kilo vermek için uykunuzu aldığınızdan emin olun.

Uyku