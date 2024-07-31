Saçları sırma gibi uzatan o karışım! 10 dakika bekletirseniz...

Hem taze hem de öğütülmüş karanfiller saç uzamasına yardımcı bir bitki olabilir. Ancak etkiyi daha hızlı ve daha kuvvetli alabilmeniz adına taze karanfil tercih etmeniz önerilir. Karanfilin zengin bir antioksidan içeriği bulunur. Aynı zamanda beta karoten ve A vitamini içeriği sayesinde de saçları besler.

Saç uzatma