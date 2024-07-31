Saçları sırma gibi uzatan o karışım! 10 dakika bekletirseniz...
Saçlar, birçok kişi için büyük önem taşıyor. Saç dökülmeleri öz güven kaybına yol açabiliyor. Özellikle kadınlar, gür ve sağlıklı saçlara sahip olmanın hayalini kurarlar. Fakat, biz farkında olmasak da beslenme alışkanlıklarımız, stres seviyemiz gibi çeşitli faktörler saç sağlığımızı etkiliyor. Peki, mutfaklarda sık kullanılan bu ürünün saç dökülmesinden kurtardığını biliyor muydunuz? İşte o mucizevi kür...
Hem taze hem de öğütülmüş karanfiller saç uzamasına yardımcı bir bitki olabilir. Ancak etkiyi daha hızlı ve daha kuvvetli alabilmeniz adına taze karanfil tercih etmeniz önerilir. Karanfilin zengin bir antioksidan içeriği bulunur. Aynı zamanda beta karoten ve A vitamini içeriği sayesinde de saçları besler.
Eğer saçlarınız ince telli ise karanfilin bu özelliği tam da size göre. Saçınızdaki hacimsizlikten şikayetçiyseniz karanfile şans verebilirsiniz. Düzenli aralıklarla saçlara karanfil kürü uygulamak çok daha canlı bir saç görüntüsü elde etmenize yardımcı olur.
KARANFİL KÜRÜ
Malzemeler:
10-15 adet karanfil
2 su bardağı su
Suyun içerisine karanfilleri ekleyin ve üstü kapalı bir şekilde kaynatın.
Kaynayıp güzelce demlendikten sonra banyodan çıkmadan öncesinde bu sıvıyı saçlarınıza uygulayabilirsiniz.
Burada önemli olan, saçınıza uyguladıktan sonra hemen durulamamalısınız. Yaklaşık 5-10 dakika saçınızda bekletmelisiniz.
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