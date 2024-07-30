Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Bu meyveyi düzenli tüketirseniz...

Böğürtlen içerdiği C vitamininden dolayı soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklara karşı korur. Aynı zamanda öksürük giderici olarak da bilinir. İçeriğinde bulunan C vitamini, vücuttaki serbest radikaller ile mücadele eder ve hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Antioksidan bakımından güçlü olan bu meyve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük bir destektir.

Böğürtlen meyvesi