Bunları bilmek çok önemli! Sağlıklı yaşam tarzı ömrünüze 5 yıl ekliyor!

Çalışma, sağlıksız bir yaşam tarzına ve daha kısa yaşam süresine sahip genlere sahip olmanın, daha şanslı genlere ve sağlıklı yaşam tarzına sahip insanlarla karşılaştırıldığında erken ölüm riskini iki kattan fazla artırdığını ortaya çıkardı. Daha kısa yaşam süresi veya erken ölüm gibi genetik riskin, uygun bir yaşam tarzıyla yaklaşık %62 oranında dengelenebildiği bulundu.

Spor