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Bunları bilmek çok önemli! Sağlıklı yaşam tarzı ömrünüze 5 yıl ekliyor!

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:22
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Bunları bilmek çok önemli! Sağlıklı yaşam tarzı ömrünüze 5 yıl ekliyor!

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için bedenimize iyi bakmamız gerekir. Yeni yapılan bir araştırma, bu yaşam tarzının genetik faktörlere %60 oranında etki edebileceğini ortaya koydu. İşte uzun bir hayat sürmek için dikkat edilmesi gereken unsurlar...

Yeni yapılan bir araştırmaya göre sağlıklı bir yaşam tarzı genetiğin etkisini yüzde 60'tan fazla dengeleyebilir. Eğer bu yaşam tarzını benimserseniz 5 yıl fazla yaşamanız mümkün.

Sağlıklı yaşamSağlıklı yaşam

GENETİK ETKİLERİ %62 TELAFİ EDİYOR

Birkaç uzun vadeli çalışmadan elde edilen bulgular, sağlıklı bir yaşam tarzının yaşamı kısaltan genlerin etkilerini yüzde 62 oranında telafi edebileceğini ve yaşamınıza beş yıl kadar ekleyebileceğini öne sürüyor. Bu çalışma, genetik faktörlerin yaşam süresinin kısalması üzerindeki etkisini hafifletmede sağlıklı bir yaşam tarzının önemli rolünü aydınlatıyor.

EgzersizEgzersiz

Çalışma, sağlıksız bir yaşam tarzına ve daha kısa yaşam süresine sahip genlere sahip olmanın, daha şanslı genlere ve sağlıklı yaşam tarzına sahip insanlarla karşılaştırıldığında erken ölüm riskini iki kattan fazla artırdığını ortaya çıkardı. Daha kısa yaşam süresi veya erken ölüm gibi genetik riskin, uygun bir yaşam tarzıyla yaklaşık %62 oranında dengelenebildiği bulundu.

SporSpor

Daha uzun bir yaşam için en uygun yaşam tarzı kombinasyonunun, "Sigara içmemek, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku süresi ve sağlıklı beslenme" olduğu belirlendi.

Sağlıklı yaşam tarzıSağlıklı yaşam tarzı

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