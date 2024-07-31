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Dondurmayı bir de böyle deneyin! Kavundan gelen lezzet...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:41
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Dondurmayı bir de böyle deneyin! Kavundan gelen lezzet...

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi kavun, hem hafifliği hem de lezzetiyle tercih sebebi oluyor. Özellikle bu aylarda buzdolabımızdan eksik etmediğimiz bu lezzetli meyveyi dondurma olarak denemiş miydiniz? Uzmanların sağlık deposu olarak adlandırdığı kavunu, içimizi ferahlatan bir dondurmaya dönüştürmek mümkün. İşte detaylar...

Kavun dondurması, dışarıdan alınan market ürünlerinin yanı sıra çok daha lezzetlidir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu tarif, kavun çekirdeklerinin çöpe atılmasını önleyerek tasarruflu olmanızı da sağlıyor.

Kavun faydalarıKavun faydaları

Malzemeler:

2 su bardağı kavun çekirdeği
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı bal
Bir tutam deniz tuzu

Kavun dondurmasıKavun dondurması

Kavun çekirdeklerini bir blender veya mutfak robotunda çekin. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekmeye devam etmelisiniz. Diğer malzemeleri üzerine ekleyin. Tamamen karıştıktan sonra tekrar blenderdan geçirin.

KavunKavun

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