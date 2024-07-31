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Kanser savaşçısı o besin! Faydaları saymakla bitmiyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 14:20
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Kanser savaşçısı o besin! Faydaları saymakla bitmiyor...

Mutfaklarımızda sıkça kullandığımız domatesin faydaları saymakla bitmiyor. Kalbi koruyan, cildi güzelleştiren ve kanserden koruyan bu besin adeta vitamin deposu. Peki domatesi nasıl tüketmemiz gerekiyor? İşte domatesin sağlığa mucizevi etkileri ve tüm detaylar...

Sağlık açısından birçok faydası olan domates Türk mutfağının da olmazsa olmazları arasında yer alıyor Domatesi taze, mevsiminde ve organik tüketmek gerekiyor.

DomatesDomates

Domates, C, A, K vitamini, potasyum ve folat açısından zengindir. Ayrıca diyet lifi ve antioksidanlar içerir. Domatese güzel kırmızı rengini likopen adı verilen bir antioksidan vermektedir. Kırmızı rengin dışında mor, sarı, turuncu ve yeşil renkte olan domates türleri de bulunmaktadır.

Antioksidanlar hücrelere zarar verebilecek ve bağışıklık sistemini etkileyebilecek serbest radikaller adı verilen moleküllerle savaşır. Domates likopen açısından zengin bir besindir.

Domates faydalarıDomates faydaları

Likopen; akciğer, mide veya prostat kanseri olma olasılığını azaltabilir. Olgun domateslerde daha bol bulunan likopen, domates pişirildiğinde daha da etkili hale gelmektedir. Çünkü ısı, meyvenin kalın hücre duvarlarını parçalar ve likopenin vücut tarafından daha kolay erişilebilir hale gelmesini sağlar. Bu nedenle; domates suyu, domates salçası ve domates sosları likopenin en zengin besin kaynaklarıdır.

Domatesin besin değerleriDomatesin besin değerleri

Bilimsel çalışmalar, domates ve domates ürünleri ile prostat, akciğer ve mide kanseri vakalarının daha az görülmesi arasında bağlantı olduğunu göstermiştir. Birçok çalışma, özellikle pişmiş domates olmak üzere, yüksek miktarda domates tüketen erkeklerin prostat kanseri riskinin azaldığını bulmuştur.

DomateslerDomatesler

Yapılan çalışmalar domates kabuğunda bulunan naringenin adlı flavonoidin, vücuttaki iltihabı azalttığı ve çeşitli hastalıklara karşı koruma sağladığını göstermiştir. Güçlü bir antioksidan bileşik olan klorojenik asit, kan basıncı yüksek seviyelerde olan kişilerin kan basıncını düşürebilir.

Domatesin sağlığa faydalarıDomatesin sağlığa faydaları

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