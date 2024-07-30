Metabolizmayı ışık hızında çalıştırıyor! Her gün içerseniz...

Yeşil çayın bir diğer önemli faydası da termogenezis sürecini desteklemesidir. Termogenezis, vücudun ısı üretmek için enerji harcadığı süreçtir. Yeşil çay tüketimi, termogenezi artırarak kalori yakımını artırabilir. Bu süreç, özellikle kafein ve kateşinlerin birleşik etkisiyle daha da etkili hale gelir. Bu da kilo verme sürecine katkı sağlar.

Yeşil çay faydaları