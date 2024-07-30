Bunları bilmeden almayın! Güneş kreminde dikkat edilmesi gerekenler...
Özellikle yaz ayları olmak üzere her mevsim cildimizi güneşin zararlı ışınlarından korumamız gerekir. Sağlık uzmanları güneş koruyucu kremleri her daim kullanmamız gerektiğine sık sık vurgu yapıyor. Sanılanın aksine fiyatının pahalı olması güneş kreminin koruyuculuğunun yüksek olduğuna işaret etmiyor. Peki güneş kremi alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...
Güneşin zararlı ışınlarına karşı yüksek koruyuculuk sağlayan güneş kremleri, son dönemlerde birçok kişi tarafından kullanılıyor. Bazı güneş kremleri yüksek fiyatlı olabiliyor. Ancak, pahalı olan her ürün içeriği bakımından zengin olmayabilir.
Etkili bir güneş kremi elde etmek için kullanılan ham maddelerin saf, etkili ve çevre dostu olduğundan emin olmalısınız. Tüketici tercihleri geliştikçe güneşten korunma ihtiyaçları da farklılık gösterebiliyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler üreticilerin daha farklı ürünler geliştirmesini sağlıyor. Yeni formül içerikleri güçlü bir güneş kremi geliştirmek için faydalıdır. Ancak satın alacağınız güneş kreminin fiyatına bakarak değil, içeriğine bakarak sağlıklı bir tercihte bulunmalısınız.
Güneşin zararlı etkilerinden, düzensiz lekelenmelerden ve kırışıklıktan koruması için SPF değerine dikkat edilmelidir. Maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, farklı güneş kremlerinin etken maddeleri birbirine çok benzerdir. Güneş kremleri, bir kalkan veya ayna görevi üstlenerek zararlı UV ışınlarından korumalıdır.
Uzmanlar yetişkinlerin en az 30 faktörlü güneş kremi kullanmasını ve saat 11:00-15:00 arasında gölge alanlarda vakit geçirmesi gerektiğini söylüyor. SPF testleri değişiklikler gösterebiliyor. Ultra etkili güneş kremi satan markalar, SPF değeri nedeniyle yeteri kadar koruma sağlamayabilir. Uzmanlara göre test edilmiş güneş kremlerini tercih etmekte fayda var.
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