İbn-i Sina’nın asırlık mucize tarifi! Tam bir C vitamini deposu...

Zeytinyağı, kalp sağlığı için faydalı olan tekli doymamış yağlar içerir. Bu yağlar, kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü artırır. İncir ise potasyum açısından zengindir ve bu da kan basıncını düzenler. Bu kür, kalp sağlığını korumaya ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Zeytinyağlı incir kürü