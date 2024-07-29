İbn-i Sina'nın asırlık mucize tarifi! Tam bir C vitamini deposu...
Sağlığımızı korumak için tüketmemiz gereken pek çok besin bulunuyor. Tıp tarihinin efsane ismi İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce önerdiği gıdalar yeniden gündeme geliyor. Özellikle bu iki mucizevi gıda, bir araya geldiğinde adeta şifa saçıyor. Birçok hastalığa derman olan, İbn-i Sina'nın önerisi o kür ve tüm detaylar...
İbn-i Sina, tıp tarihinin en önemli figürlerinden biridir ve birçok doğal tedavi yöntemi geliştirmiştir. İbn-i Sina'nın asırlar önce verdiği tarifler hala gündeme gelmektedir. İşte C vitamini deposu o karışım...
ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ
Zeytinyağı ve incir, sindirim sistemini düzenleyici özelliklere sahiptir. Zeytinyağı, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununu giderir. İncir ise yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını korur.
İncir, yüksek miktarda vitamin ve mineral içerir. Özellikle C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Zeytinyağı da güçlü antioksidanlar içerir. Bu kombinasyon, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
İncir, doğal şekerler ve lifler açısından zengindir, bu da enerji seviyelerini artırır ve yorgunluğu giderir. Zeytinyağı, sağlıklı yağlar içerir ve vücuda uzun süreli enerji sağlar. Bu kür, günlük enerji ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olabilir.
Zeytinyağı, cilt sağlığı için faydalı olan E vitamini ve antioksidanlar içerir. İncir ise cildi nemlendirir ve besler. Bu kür, ciltteki kuruluk, tahriş ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli kullanım, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.
Zeytinyağı, kalp sağlığı için faydalı olan tekli doymamış yağlar içerir. Bu yağlar, kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü artırır. İncir ise potasyum açısından zengindir ve bu da kan basıncını düzenler. Bu kür, kalp sağlığını korumaya ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
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