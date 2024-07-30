Cildinde bu belirtiler olanlar dikkat! Vitamin eksikliği yaşıyor olabilirsiniz...

CİLT KURULUĞU

Eğer kuru bir cildiniz varsa sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Kötü bir beslenme planı ya da güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak sakıncalı olabilir. Kuru cilde sahipseniz A ve C vitamini eksikliği, bu problemle sıkça bağlantılı olduğu görülen eksiklikler arasında yer almaktadır.

Cilt kuruluğu