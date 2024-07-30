Cildinde bu belirtiler olanlar dikkat! Vitamin eksikliği yaşıyor olabilirsiniz...
Vücudumuz kimi zaman bizlere sinyaller verir. Bu sinyaller, yorgunluk, halsizlik, ağrı olabilir. Cildimizde oluşan sorunlar da vitamin eksikliğine işaret eder. Vitamin eksiklikleri tedavi edilmezse belli başlı sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki hangi belirtiler vitamin eksikliğimiz olduğu anlamına geliyor? Detaylar haberimizde...
Zaman zaman cilt problemleri yaşayabiliriz. Bu durumun vitamin eksikliğinden kaynaklandığını biliyor muydunuz? İşte vitamin eksikliği yaşadığınızı gösteren işaretler...
CİLT KURULUĞU
Eğer kuru bir cildiniz varsa sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Kötü bir beslenme planı ya da güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak sakıncalı olabilir. Kuru cilde sahipseniz A ve C vitamini eksikliği, bu problemle sıkça bağlantılı olduğu görülen eksiklikler arasında yer almaktadır.
KAŞINTI
Ciltte dökülme, kaşıntı ya da egzama sorunu yaşıyorsanız bu durum B6 vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. B6 vitamini, vücutta 100'den fazla biyolojik reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan bir mikro besin ögesi olduğu için son derece önemlidir.
AKNE
A, E ve B vitamin komplekslerindeki eksiklikler nedeniyle ortaya çıkabilen akneler, güneş koruyucu sürmeden dışarıya çıkıldığı takdirde lekelere neden olabilmektedir. Akne konusunda hormonal ve çevresel faktörleri de göz ardı etmemek gerekir.
ÇATLAMIŞ DUDAKLAR
Dudaklarınız çatlıyor, diş etleriniz solgun görünüyorsa demir eksikliği anemisinden muzdarip olabilirsiniz. Bu durumda bir uzmana görünmeli ve Yağsız et, kurutulmuş fasulye, ıspanak, karaciğer gibi besinler tüketmelisiniz.
GÖZ ALTI TORBALARI
Göz altı torbalarının oluşmasına potasyum, magnezyum ve iyot gibi mineral eksiklikleri de sebep olabilmektedir. Uzmanlar bu durumda muz, deniz yosunu, himalaya tuzu, turp ve ıspanak gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.
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