Sivilceler tarihe karışacak! Canan Karatay’ın favorisi o ürün...

Nasıl ki doğal besinler tüketmemiz gerekiyorsa cilt bakımında da en doğal ürünleri tercih etmeliyiz. Cilt sağlığını korumak, yeni sivilcelerin çıkmasını önlemek için pek çok kimyasal ürün bulunsa da kesin çözüm sadece doğal olanlardır. Canan Karatay'ın favorisi öyle bir ürün var ki cildi parıl parıl yapıyor. İşte o ürün...

Canan Karatay