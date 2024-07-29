Sivilceler tarihe karışacak! Canan Karatay'ın favorisi o ürün...
Son zamanlarda kozmetiğe ve cilt bakımına ilginin artmasıyla birlikte sürekli yeni ürünler çıkıyor. Özellikle sivilce problemi yaşayan pek çok insan bulunurken Prof. Dr. Canan Karatay, doğallığın önemine dikkat çekiyor. Canan Karatay'ın özellikle vurguladığı o ürün cildi mermer gibi yapıyor. İşte Karatay'ın favorisi...
Nasıl ki doğal besinler tüketmemiz gerekiyorsa cilt bakımında da en doğal ürünleri tercih etmeliyiz. Cilt sağlığını korumak, yeni sivilcelerin çıkmasını önlemek için pek çok kimyasal ürün bulunsa da kesin çözüm sadece doğal olanlardır. Canan Karatay'ın favorisi öyle bir ürün var ki cildi parıl parıl yapıyor. İşte o ürün...
ZEYTİNYAĞI SABUNU
Doğal zeytinyağı sabunları, kuru ciltleri nemlendirme ve canlandırma amacıyla sıklıkla kullanılıyor. Bu ürün sayesinde ciltteki kuruluğa bağlı pul pul dökülmeler engelleniyor, çatlak ve döküntülü görünüm azaltılıyor.
Canan Karatay'ın da sık sık tavsiye ettiği zeytinyağı sabununun cilde olumlu pek çok etkisi bulunuyor. Özellikle bu sabunu kullananlar ciltlerinde derinlemesine bir temizlik gözlemleyebiliyorlar.
ZEYTİNYAĞI SABUNU FAYDALARI
Cildi nemlendirir.
Yaşlanmayı geciktirir.
Kırışık oluşumunu önler.
Sivilce ve gözenek oluşumunu engeller
Cilt problemlerinde iyileşmeye yardımcı olur.
Cilt kuruluğunu önler.
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