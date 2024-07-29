Uzmanlar uyardı! Klima ile uyumanın yarattığı büyük tehlike!

Uzmanlar, uyku sırasında odanın havalandırılmasının ve doğal bir şekilde serinletilmesinin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu belirtiyor. Klima kullanımının sağlık üzerindeki potansiyel risklerinin farkında olmak ve bu konuda bilinçli tercihlerde bulunmak önem taşıyor. Sağlıklı bir yaşam için, klima kullanımı konusunda dikkatli olmak ve uyku sırasında klimayı kapatarak doğal havalandırma yöntemlerine başvurmak gerekiyor.

Klima kullanımı