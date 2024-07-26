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Bu karışım cilt kusurlarına savaş açıyor! Siyah noktalar tarihe karışacak...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 14:45
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Bu karışım cilt kusurlarına savaş açıyor! Siyah noktalar tarihe karışacak...

En sık karşılaşılan cilt kusurlarından biri siyah noktalardır. Cildi iyileştirmek adına üretilmiş pek çok bakım ürünü bulunsa da ürünlerden sonuç alamayabiliyoruz. Cilt problemleri ile uğraşanlar siyah noktaları yok etmenin yollarını araştırıyorlar. Peki evde hazırlayabileceğiniz bu pratik ve doğal karışımın siyah noktaların kökünü kazıdığını biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Cilt sorunları için doğal çözümler her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Özellikle siyah noktalar gibi yaygın bir sorunla mücadele etmek için arayış içinde olanlara bu karışım ilaç gibi gelecek. Peki siyah noktaları gideren maske nasıl yapılır?

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C VİTAMİNİ MASKESİ

1 adet portakalın suyu

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı doğal bal

Birkaç damla jojoba yağı

Öncelikle portakalın ve limonun suyunu sıkın ve bir kaba alın. Üzerine balı ekleyip iyice karıştırın. Bal, karışımın yapısını düzeltirken ekstra cilt yatıştırıcı özellikler de sağlar. İsterseniz birkaç damla jojoba yağı ekleyin. Jojoba yağı cildi nemlendirir ve yumuşatır. Karışımı temizlenmiş cildinize uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın ve cildinizi nemlendirici ile nemlendirin.

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