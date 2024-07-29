Kızartma yapmak artık çok konforlu! Kokuyu ve sıçramaları önleyen o yöntem...

Kızartma yapacağınızda yağın sıcaklığını kontrol edin. 180 derece civarında olmalıdır. Eğer dereceniz yoksa bir ekmek parçası ya da sarımsak, tuz gibi şeyler kullanarak anlayabilirsiniz. Eğer yağ çok köpürürse, o zaman sıcaklığın aşırı yükseldiğini, biraz soğuma gerektiğinin sinyalini size verir.

Kızartılmış yemek