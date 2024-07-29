Kızartma yapmak artık çok konforlu! Kokuyu ve sıçramaları önleyen o yöntem...
Kızartarak yapılan yiyecekler lezzeti ile en çok tüketilenler arasındadır. Pek çok insanın severek yediği kızartmalar, kimi zaman işkence haline gelebiliyor. Evde oluşan kötü koku, yağ sıçramaları gibi pek çok etken kızartmadan kaçınmamıza sebep oluyor. Ev hijyenini olumsuz etkileyen bu durumlardan kurtulmak artık çok basit. Kızartmaları maksimum konfor ile yapmanızı sağlayacak bir yöntem var. İşte tüm detaylar...
Kızartma yaparken yağ sıçraması, evdeki temizliği ve hijyen koşullarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bu durumun yanında yağ kokusunun evin içerisine sinmesi de rahatsızlık verici olabilir. Ancak, bu sorunları önlemek için basit yöntemlerle kızartma yaparken yağ sıçramasını ve kokusunu engellemek mümkündür.
Öncelikle kızartma yapacağınız tencere ya da tava kesinlikle kuru olmalı. Su, yağın sıçramasına neden olur. Tencerenizi veya tavanızı yeni yıkadıysanız bir kağıt havlu yardımıyla tamamen kurulayın.
Yapmanız gereken şey olabildiği kadar derin bir tencere ya da kızartma tavası kullanmaktır çünkü yağ sıçrarsa derin bir tencerede olacağı için hiç etrafa saçılmayacaktır.
Kızartma yapacağınızda yağın sıcaklığını kontrol edin. 180 derece civarında olmalıdır. Eğer dereceniz yoksa bir ekmek parçası ya da sarımsak, tuz gibi şeyler kullanarak anlayabilirsiniz. Eğer yağ çok köpürürse, o zaman sıcaklığın aşırı yükseldiğini, biraz soğuma gerektiğinin sinyalini size verir.
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