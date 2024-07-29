Tam bir antioksidan deposu! Dut kurusunun mucizevi faydaları...

Yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde besleyici bir atıştırmalık olarak birçok kişi tarafından tercih edilen dut kurusu, sağlık için tüketilmesi gerekenler arasındadır. İşte tatlı krizlerinin yatıştırılmasında ve yemeklerde kullanılan dut kurusunun tüm faydaları...

Dut kurusu