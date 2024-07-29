29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tam bir antioksidan deposu! Dut kurusunun mucizevi faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 11:52 Güncelleme: 29.07.2024 12:06
ABONE OL
Tam bir antioksidan deposu! Dut kurusunun mucizevi faydaları...

Dut kurusu faydaları saymakla bitmeyen bir meyve olmasının yanı sıra özellikle sabahları aç karnına tüketildiğinde birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Sindirim sistemi sağlığını destekleyen bu şifalı meyve ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde besleyici bir atıştırmalık olarak birçok kişi tarafından tercih edilen dut kurusu, sağlık için tüketilmesi gerekenler arasındadır. İşte tatlı krizlerinin yatıştırılmasında ve yemeklerde kullanılan dut kurusunun tüm faydaları...

Dut kurusuDut kurusu

Zengin C vitamini, lif, kalsiyum ve antioksidan kaynağı olan dut, içerdiği yüksek düzeyde protein ve demir sayesinde alyuvar üretimini arttırdığı için dut kurusu, kansızlığa, kötü kolesterol seviyesinin düşürülmesine, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kan şekerini kontrol etmeye yardımcıdır, kanın pıhtılaşmasını engeller ve kemik sağlığına da katkıda bulunur. Dut faydalarıDut faydaları

Dut kurusu tüketimiDut kurusu tüketimi

DUT KURUSU FAYDALARI

Sindirim sistemini düzenler, kabızlığa iyi gelir.

Kansere karşı korur.

Vücuttaki enfeksiyonu atmayı kolaylaştırır.

Öksürüğü yatıştırır.

Kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur.

Kemik sağlığını güçlendirir.

Cilt sağlığını destekler.

Dut kurusu faydalarıDut kurusu faydaları

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör