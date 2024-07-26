Yiyerek kilo vermek mümkün! Canan Karatay'ın altın değerinde önerileri...
Tıp dünyasının ünlü isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor. Karatay, beslenme ve insan sağlığı ile ilgili verdiği tavsiyeler ile oldukça dikkat çekiyor. Peki Canan Karatay'ın geliştirdiği bir beslenme programı olduğunu biliyor muydunuz? Diyette işlenmiş gıda, rafine şeker ve yüksek karbonhidrat içeren besinlerden kaçınılmasını savunan Karatay Diyeti ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Karatay diyeti, Canan Karatay tarafından oluşturulan ve sağlıklı beslenmeyi amaçlayan diyet planıdır. Diyet ekmek ve diğer karbonhidrat grupları ile rafine şekerin beslenmeden çıkarılmasını belirtir. Bu sayede aç kalmadan ve konforlu bir şekilde kilo vermek hedeflenir.
KARATAY DİYETİ NASIL YAPILIR?
Canan Karatay diyetine başlamadan önce kilo alımına neyin yol açtığını belirlemek gerekir. Bu sayede doğru bir diyet planı oluşturularak kalıcı kilo kaybı sağlanabilir. Plan oluşturulurken kan değerlerinin incelenmesi ve gerekiyorsa mikrobiyota testi yapılması önerilir. Bu nedenle diyet listesinin kişiye özel olarak hazırlanması, başarıya ulaşmak açısından önem taşır. Diyet sonrası verilen kiloların geri alınması çoğunlukla diyet planının yanlış olmasından değil, kişiye uygun bir liste oluşturulmamasından kaynaklanır. Canan Karatay diyetinde karbonhidrat tüketimi büyük ölçüde sınırlanır.
Rafine şeker, beyaz un ve nişasta içeren besinler diyetten çıkarılır. Bunun yerine glisemik indeksi düşük sebzeler ve tam tahıllar tercih edilir. Protein ve sağlıklı yağların tüketilmesine odaklanılır. Tavuk, balık, yumurta ve kırmızı et gibi protein kaynakları diyetin önemli bir parçasıdır. Zeytinyağı, avokado, hindistan cevizi yağı ve fındık gibi sağlıklı yağlar da diyetin ana faktörleridir. Sebze ve yeşillikler ise diyette bolca tüketilir. Ispanak, brokoli, lahana ve marul gibi lif bakımından zengin sebzeler her öğünde yer alır. Bu besinler vitamin, mineral ve antioksidan açısından da zengindir.
Doğal ve sağlıklı gıdaların tercih edilmesi, hazır ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması diyetin diğer önemli bir prensibidir. Taze ve organik gıdaların tüketilmesi oldukça önem taşır. Bu aşamada su tüketimine de dikkat edilir ve günde en az 8 bardak su içmek gerekir. Su açlık hissini azaltır ve vücudun sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.
Egzersiz de Canan Karatay diyetinin önemli bir parçasıdır. Düzenli egzersiz yapmak, kilo kontrolüne yardımcı olur ve sağlıklı olmayı destekler. Egzersiz kilo verme sürecini hızlandırır ve diyeti daha etkili kılar. Karatay diyeti kişiye özel olarak uyarlanmalıdır.
KARATAY DİYETİNDE TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER NELERDİR?
Kırmızı et
Balık
Tavuk
Organik yumurta
Süt
Peynir
Yoğurt
Ceviz
Çiğ fındık
Çiğ badem
Yer fıstığı
Zeytin
Kefir
Ayran
Fasulye
Lahana
Elma
Armut
Erik
Çilek
Ayva
Kiraz
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