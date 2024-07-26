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Yiyerek kilo vermek mümkün! Canan Karatay'ın altın değerinde önerileri...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 09:02
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Yiyerek kilo vermek mümkün! Canan Karatay’ın altın değerinde önerileri...

Tıp dünyasının ünlü isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor. Karatay, beslenme ve insan sağlığı ile ilgili verdiği tavsiyeler ile oldukça dikkat çekiyor. Peki Canan Karatay'ın geliştirdiği bir beslenme programı olduğunu biliyor muydunuz? Diyette işlenmiş gıda, rafine şeker ve yüksek karbonhidrat içeren besinlerden kaçınılmasını savunan Karatay Diyeti ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Karatay diyeti, Canan Karatay tarafından oluşturulan ve sağlıklı beslenmeyi amaçlayan diyet planıdır. Diyet ekmek ve diğer karbonhidrat grupları ile rafine şekerin beslenmeden çıkarılmasını belirtir. Bu sayede aç kalmadan ve konforlu bir şekilde kilo vermek hedeflenir.

Canan KaratayCanan Karatay

KARATAY DİYETİ NASIL YAPILIR?

Canan Karatay diyetine başlamadan önce kilo alımına neyin yol açtığını belirlemek gerekir. Bu sayede doğru bir diyet planı oluşturularak kalıcı kilo kaybı sağlanabilir. Plan oluşturulurken kan değerlerinin incelenmesi ve gerekiyorsa mikrobiyota testi yapılması önerilir. Bu nedenle diyet listesinin kişiye özel olarak hazırlanması, başarıya ulaşmak açısından önem taşır. Diyet sonrası verilen kiloların geri alınması çoğunlukla diyet planının yanlış olmasından değil, kişiye uygun bir liste oluşturulmamasından kaynaklanır. Canan Karatay diyetinde karbonhidrat tüketimi büyük ölçüde sınırlanır.

Karatay DiyetiKaratay Diyeti

Rafine şeker, beyaz un ve nişasta içeren besinler diyetten çıkarılır. Bunun yerine glisemik indeksi düşük sebzeler ve tam tahıllar tercih edilir. Protein ve sağlıklı yağların tüketilmesine odaklanılır. Tavuk, balık, yumurta ve kırmızı et gibi protein kaynakları diyetin önemli bir parçasıdır. Zeytinyağı, avokado, hindistan cevizi yağı ve fındık gibi sağlıklı yağlar da diyetin ana faktörleridir. Sebze ve yeşillikler ise diyette bolca tüketilir. Ispanak, brokoli, lahana ve marul gibi lif bakımından zengin sebzeler her öğünde yer alır. Bu besinler vitamin, mineral ve antioksidan açısından da zengindir.

avokadoavokado

Doğal ve sağlıklı gıdaların tercih edilmesi, hazır ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması diyetin diğer önemli bir prensibidir. Taze ve organik gıdaların tüketilmesi oldukça önem taşır. Bu aşamada su tüketimine de dikkat edilir ve günde en az 8 bardak su içmek gerekir. Su açlık hissini azaltır ve vücudun sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.

susu

Egzersiz de Canan Karatay diyetinin önemli bir parçasıdır. Düzenli egzersiz yapmak, kilo kontrolüne yardımcı olur ve sağlıklı olmayı destekler. Egzersiz kilo verme sürecini hızlandırır ve diyeti daha etkili kılar. Karatay diyeti kişiye özel olarak uyarlanmalıdır.

sporspor

KARATAY DİYETİNDE TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER NELERDİR?

Kırmızı et

Balık

Tavuk

Organik yumurta

Süt

Peynir

Yoğurt

besinlerbesinler

Ceviz

Çiğ fındık

Çiğ badem

Yer fıstığı

Zeytin

Kefir

Ayran

Fasulye

Lahana

kuruyemiş faydalarıkuruyemiş faydaları

Elma

Armut

Erik

Çilek

Ayva

Kiraz

meyvemeyve

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