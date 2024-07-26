Yiyerek kilo vermek mümkün! Canan Karatay’ın altın değerinde önerileri...

Rafine şeker, beyaz un ve nişasta içeren besinler diyetten çıkarılır. Bunun yerine glisemik indeksi düşük sebzeler ve tam tahıllar tercih edilir. Protein ve sağlıklı yağların tüketilmesine odaklanılır. Tavuk, balık, yumurta ve kırmızı et gibi protein kaynakları diyetin önemli bir parçasıdır. Zeytinyağı, avokado, hindistan cevizi yağı ve fındık gibi sağlıklı yağlar da diyetin ana faktörleridir. Sebze ve yeşillikler ise diyette bolca tüketilir. Ispanak, brokoli, lahana ve marul gibi lif bakımından zengin sebzeler her öğünde yer alır. Bu besinler vitamin, mineral ve antioksidan açısından da zengindir.

avokado