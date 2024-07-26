Kozmetik ürünlerdeki büyük tehlike! Kansere davetiye çıkarıyor!

ALÜMİNYUM

Özellikle deodorant olmak üzere kozmetik ürünler satın alırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus, ürünün içeriğinde alüminyum olup olmadığını kontrol etmektir. Alüminyum emilerek kan dolaşımına girerse vücutta birikir. Deri ile teması bile oldukça etkili olabilir. Doğal olmayan deodorant ve antiperspirant ürünler, doğrudan deri ile temas ettiğinden cilt kanseri riskini arttırabiliyor. İçerisindeki kimyasallar nedeniyle vücut üzerinde yanma, kaşıntı, tahriş, kabarma ve yara oluşumu gibi sonuçlar doğurabilir. Alüminyum, terlemeyi engeller. Ancak, bunu yaparken gözenekleri tıkamaya, ciltte tahrişe ve kansere neden olabiliyor.

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