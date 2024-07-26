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Kozmetik ürünlerdeki büyük tehlike! Kansere davetiye çıkarıyor!

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 10:26
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Kozmetik ürünlerdeki büyük tehlike! Kansere davetiye çıkarıyor!

Kozmetik ürünler, özellikle kadınlar tarafından çok fazla kullanılıyor. Son yıllarda kozmetiğe olan ilginin artmasıyla üretimler de bir hayli çoğaldı. Peki vücudumuza sürdüğümüz ürünlerin içerisinde ne olduğunu biliyor muyuz? Kimi ürünler, içerdikleri o maddeden dolayı pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. İşte kanser riskini artıran, vücudunuzdan uzak tutmanız gereken o ürünler...

Özellikle yaz mevsiminde deodorant kullanımı oldukça artıyor. Kötü kokuyu engellemesinden dolayı insanların tercih ettiği deodorantlarda bizleri büyük bir tehlike beklediğini biliyor muydunuz? Bilinçsiz bir şekilde ürün kullanırsanız sağlığınızın bozulduğuna şahit olabilirsiniz. İşte deodorantların içinde bulunan kansere kadar götüren o madde...

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ALÜMİNYUM

Özellikle deodorant olmak üzere kozmetik ürünler satın alırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus, ürünün içeriğinde alüminyum olup olmadığını kontrol etmektir. Alüminyum emilerek kan dolaşımına girerse vücutta birikir. Deri ile teması bile oldukça etkili olabilir. Doğal olmayan deodorant ve antiperspirant ürünler, doğrudan deri ile temas ettiğinden cilt kanseri riskini arttırabiliyor. İçerisindeki kimyasallar nedeniyle vücut üzerinde yanma, kaşıntı, tahriş, kabarma ve yara oluşumu gibi sonuçlar doğurabilir. Alüminyum, terlemeyi engeller. Ancak, bunu yaparken gözenekleri tıkamaya, ciltte tahrişe ve kansere neden olabiliyor.

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