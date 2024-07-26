Tam bir şifa deposuna dönüşüyor! Bu gıdayı közlerseniz...

Közlenmiş domates son derece lezzetli bir besindir, birçok kişinin damak tadına hitap ettiği gibi birçok yemeğin de iyi bir eşlikçisidir. Közlenmiş domates, vücudun ihtiyaç duyduğu birçok besin maddesini içerir. Yüksek tansiyon için iyi bir destekçi olduğu söylenen közlenmiş domates, ayrıca içerdiği likopen pigmentinin kalp krizi riskini azaltmada etkili olduğu biliniyor. Közlenmiş domates, likopen bakımından zengindir. Aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum kan basıncını düzenler, likopen ise kalp hastalıkları riskini azaltır.

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