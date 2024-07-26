Tam bir şifa deposuna dönüşüyor! Bu gıdayı közlerseniz...
Hem çiğ hem de pişmiş tüketilebilen besinler vardır. Bizler bazısını çiğ yemeyi tercih etsek de pişirildiğinde faydaları artıyor. İşte piştikçe şifası artan hatta kanser savaşçısına dönüşen o besin...
Sağlıklı bir yaşam sürmek için neler ile beslendiğimiz oldukça önemli. Sağlıklı bir bünye için farklı gıda gruplarını içeren besinlerini doğru miktarlarda tüketmek gerekiyor.
DOMATES
Kahvaltıda, yemeklerde, salatalarda veya sos yapımında en sık kullanılan sebzelerin başında gelen domates lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da son derece faydalı bir besinler arasında yerini alıyor. Ancak faydalarını ikiye katlamak için bugün sizlere harika bir yöntem önereceğiz; domatesi közleyerek yemek.
Közlenmiş domates son derece lezzetli bir besindir, birçok kişinin damak tadına hitap ettiği gibi birçok yemeğin de iyi bir eşlikçisidir. Közlenmiş domates, vücudun ihtiyaç duyduğu birçok besin maddesini içerir. Yüksek tansiyon için iyi bir destekçi olduğu söylenen közlenmiş domates, ayrıca içerdiği likopen pigmentinin kalp krizi riskini azaltmada etkili olduğu biliniyor. Közlenmiş domates, likopen bakımından zengindir. Aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum kan basıncını düzenler, likopen ise kalp hastalıkları riskini azaltır.
Kalp sağlığınızı korumak istiyorsanız ve domatese karşı herhangi bir alerjiniz yok ise haftada birkaç gün közlenmiş ya da fırınlanmış şekilde tüketebilirsiniz. Közlenmiş domateste açığa çıkan likopen aynı zamanda iyi bir antioksidandır. Hücre hasarını önlemeye yardımcı olan bu madde, yaşlanma sürecini de yavaşlatır. Közleme işlemi, likopenin biyo yararlanımını artırarak vücut tarafından daha kolay emilmesini sağlar. Bu da, kansere karşı koruyucu etkilerini artırır.
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