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Değdiği yerde saç çıkartıyor! 3 malzeme ile hazırlanan o mucizevi karışım!

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 14:12
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Değdiği yerde saç çıkartıyor! 3 malzeme ile hazırlanan o mucizevi karışım!

Gür saçlara sahip olmak herkesin hayalidir. Saçlarımızın daha sağlıklı ve daha gür olması için uğraşıyoruz. Ancak kimi zaman tüm çabalarımıza rağmen sonuç alamıyoruz. Peki evde hazırlayabileceğiniz bu doğal kürün saçınızı uzatacağını biliyor muydunuz? Bu karışım, saç dökülmesi yaşayanlar veya saçlarını uzatmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. İşte 3 malzeme ile hazırlanan o doğal kür ve tüm detaylar...

Saç dökülmeleri oldukça rahatsız edici bir durumdur. Uzun süre devam ettiğinde ise saçımızda ciddi azalmalar olduğunu fark edebiliriz. Saçlarının gürleşmesini isteyenler, pek çok saç bakım ürününe yönelebiliyor. Ancak çoğu zaman saç bakım ürünleri de saçı besleme ve uzatma konularında yetersiz kalıyor. Evde hazırlayabileceğiniz bu maliyetsiz ve doğal karışım saçlarınızı hiç olmadığı kadar gür yapacak. Peki bu karışım nasıl hazırlanır?

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Malzemeler

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bal

Malzemelerin hepsini güzelce karıştırıp önce saç köklerine sürmeye başlayın. Kalan kısmı ise tüm saçınıza sürün.

2-4 saat beklettikten sonra şampuan ve nemlendiricinizi kullanarak durulayın.

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