Değdiği yerde saç çıkartıyor! 3 malzeme ile hazırlanan o mucizevi karışım!

Saç dökülmeleri oldukça rahatsız edici bir durumdur. Uzun süre devam ettiğinde ise saçımızda ciddi azalmalar olduğunu fark edebiliriz. Saçlarının gürleşmesini isteyenler, pek çok saç bakım ürününe yönelebiliyor. Ancak çoğu zaman saç bakım ürünleri de saçı besleme ve uzatma konularında yetersiz kalıyor. Evde hazırlayabileceğiniz bu maliyetsiz ve doğal karışım saçlarınızı hiç olmadığı kadar gür yapacak. Peki bu karışım nasıl hazırlanır?

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