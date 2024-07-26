Asla tüketmemeniz gereken 10 gıda! Bağırsak sağlığını bozuyorlar...

Günde en az bir defa olmak üzere düzenli bağırsak hareketleri sağlıklı bir sindirim sisteminin göstergesidir. Bu, vücudun atıklardan doğru şekilde kurtulduğunu ve sindirim sisteminin düzgün çalıştığını gösterir. Ancak, durum tam aksi ise bağırsak sağlığınız bozulmuş demektir. Bu noktada tükettiğiniz gıdalara çok dikkat etmelisiniz. İşte uzak durmanız gereken yiyecekler...

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