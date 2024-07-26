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Asla tüketmemeniz gereken 10 gıda! Bağırsak sağlığını bozuyorlar...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 11:57
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Asla tüketmemeniz gereken 10 gıda! Bağırsak sağlığını bozuyorlar...

Bağırsak sağlığı genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Kötü bağırsak sağlığı, birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu noktada beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekir. İşlenmiş gıdalar, yüksek oranda katkı maddeleri içerdikleri için sağlığa çok zararlıdır. İşte tüketmemeniz gereken o gıdalar...

Günde en az bir defa olmak üzere düzenli bağırsak hareketleri sağlıklı bir sindirim sisteminin göstergesidir. Bu, vücudun atıklardan doğru şekilde kurtulduğunu ve sindirim sisteminin düzgün çalıştığını gösterir. Ancak, durum tam aksi ise bağırsak sağlığınız bozulmuş demektir. Bu noktada tükettiğiniz gıdalara çok dikkat etmelisiniz. İşte uzak durmanız gereken yiyecekler...

bağırsak sağlığıbağırsak sağlığı

CİPS

Yüksek yağ ve katkı maddeleri içerdiği için bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir.

CİPSCİPS

HAZIR ÇORBA

İçerdikleri yüksek sodyum ve katkı maddeleri, bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

HAZIR ÇORBAHAZIR ÇORBA

TAVUK NUGGET

Yüksek oranda işlenmiş ve katkı maddeleriyle dolu oldukları için bağırsak sağlığına zararlıdır.

TAVUK NUGGETTAVUK NUGGET

SOSİS

İçerdikleri katkı maddeleri ve koruyucular nedeniyle bağırsak mikrobiyotasını bozabilirler.

SOSİSSOSİS

SERİ ÜRETİM EKMEK

Raf ömrünü uzatmak için eklenen katkı maddeleri ve koruyucular, bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyebilir.

EKMEKEKMEK

BİSKÜVİ

İçerdikleri rafine şeker ve katkı maddeleri, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir.

BİSKÜVİBİSKÜVİ

MISIR GEVREĞİ

Yüksek şeker içeriği, bağırsaklardaki zararlı bakterilerin çoğalmasına neden olabilir.

MISIR GEVREĞİMISIR GEVREĞİ

DONDURMA

Yüksek şeker ve katkı maddeleri içermesi nedeniyle bağırsak mikrobiyotasına zarar verebilir.

DONDURMADONDURMA

MEYVELİ YOĞURT

Yüksek şeker içeriği, bağırsak mikrobiyotasını bozarak sağlıksız bir bağırsak ortamı yaratabilir.

MEYVELİ YOĞURTMEYVELİ YOĞURT

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