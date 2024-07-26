Hamam böceklerinden kurtulmak mümkün! Sadece 2 malzeme ile...

Defne yaprağı, doğal bir böcek kovucu olarak kullanılabilir. Limon kabuğu da defne yaprağı kadar etkili bir böceksavar olarak kullanılabilir. Limon kabuğunun ana bileşenleri böcekler üzerinde kovucu etkilere sahiptir. Limon kabuğu, doğal olarak asidik bir yapıya sahip. Etrafa asidik özelliklerin yayılması böceklerin duygusal organlarını rahatsız etmeye başlar. Ayrıca, asidik yoğunluğun olduğu bir ortam böceklerin üremesini engeller.

defne yaprağı