Güneş kremi ne zaman kullanılmalıdır? Uzmanlar açıkladı...

Güneş kremini dışarı çıkmadan hemen önce sürmek, cildinizin yeterince korunmamasına sebep olur. Özellikle plaja veya havuza gitmeden önce bu süreyi dikkate almak önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatler, genellikle sabah 10 ile öğleden sonra 4 arasında yer alır.

Güneş kremi sadece bir kez sürülüp tüm gün boyunca etkili olmaz. Ortalama olarak her iki saatte bir güneş kremini yeniden uygulamak gereklidir. Bu özellikle uzun süre dışarıda kalınan aktivitelerde önemlidir. Güneş kremi sürmek cildin korunmasına yardımcı olur ancak zamanla etkisini yitirir. Bu nedenle düzenli aralıklarla tazelemek, cilt sağlığını korumanın anahtarıdır.

Güneş kremi sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde kullanılmalıdır. Kışın dahi güneşin zararlı UV ışınları cildinize zarar verebilir. Bulutlu günlerde bile UV ışınları yeryüzüne ulaşır ve cildinizi etkiler. Bu nedenle, özellikle yüz ve eller gibi açıkta kalan bölgeler için güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korumak için önemlidir. Güneş kremi kullanmanın yanı sıra, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gölge alanlarda kalmak ve koruyucu giysiler giymek de önemlidir. Geniş kenarlı şapkalar, UV koruyuculu giysiler ve güneş gözlükleri, cildinizi ve gözlerinizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

güneşin zararlı ışınları