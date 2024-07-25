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Su gibi terleyen elleri anında kurutuyor! Avuç içlerinize bunu sürün...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 15:43
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Su gibi terleyen elleri anında kurutuyor! Avuç içlerinize bunu sürün...

Avuç içi terlemesi, bazı insanlar için sadece rahatsız edici bir durum değil, aynı zamanda sosyal hayatlarını da olumsuz etkileyebilir. Neyse ki, doğal yöntemlerle bu sorunu hafifletebilir ve günlük yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. İşte avuç içi terlemesine iyi gelen doğal formüller...

Avuç içi terlemesi, bireylerde hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlık yaratabilen bir durumdur. Bu durum genellikle stres, sıcak hava, fiziksel aktivite veya hormonal değişiklikler gibi faktörlerden etkilenir.

Avuç içi terlemesiAvuç içi terlemesi

MISIR NİŞASTASI VE KABARTMA TOZU

Bu iki malzeme, teri emerek ellerin kuru kalmasını sağlar. Aynı zamanda antibakteriyel özellikleri ile cilt sağlığını destekler.

Eşit miktarda mısır nişastası ve kabartma tozunu karıştırın. Elleriniz terlediğinde bu karışımı avuç içlerine uygulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, doğal bir antiperspirant olarak işlev görür. Cildi nemlendirir ve antibakteriyel özellikleri sayesinde ter kokusunu önler.

Bir miktar Hindistan cevizi yağını avuç içlerinize sürün ve masaj yaparak yedirin.

KARBONAT

Karbonat, alkalin yapısı sayesinde teri emer ve cildin pH dengesini düzenler.

Bir yemek kaşığı karbonatı az miktarda su ile macun kıvamına getirin. Bu karışımı avuç içlerine uygulayın ve 10 dakika beklettikten sonra yıkayın.

El terlemesiEl terlemesi

LİMON

Limon, doğal bir büzücü olarak çalışır ve terlemeyi azaltır. Ayrıca, antibakteriyel özellikleri ile ter kokusunu önler.

Bir limonun suyunu sıkın ve bir pamuk yardımıyla avuç içlerine uygulayın. Kuruduktan sonra ellerinizi yıkayın.

SİYAH ÇAY

Siyah çay, tanen içerir ve bu bileşen, ter bezlerini sıkılaştırarak terlemeyi azaltır.

Birkaç siyah çay poşetini sıcak suya ekleyin ve 10 dakika demlendirin. Su ılıdıktan sonra ellerinizi bu suyun içinde 20 dakika bekletin.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, cildi yatıştırır ve teri emer. Ayrıca, tahriş olmuş cildi sakinleştirir.

Bir avuç yulaf ezmesini ılık suya ekleyin ve ellerinizi bu suyun içinde 15-20 dakika bekletin.

El terlemesine karşı doğal çözümler, kimyasal içerikli ürünlere göre daha güvenli ve yan etkisizdir. Yukarıda belirtilen yöntemlerden size en uygun olanı deneyerek, terleme sorununu hafifletebilir ve günlük yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Unutmayın, ciddi ve sürekli terleme sorunları için bir doktora danışmak en iyisidir.

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