Su gibi terleyen elleri anında kurutuyor! Avuç içlerinize bunu sürün...

El terlemesi

LİMON

Limon, doğal bir büzücü olarak çalışır ve terlemeyi azaltır. Ayrıca, antibakteriyel özellikleri ile ter kokusunu önler.

Bir limonun suyunu sıkın ve bir pamuk yardımıyla avuç içlerine uygulayın. Kuruduktan sonra ellerinizi yıkayın.

SİYAH ÇAY

Siyah çay, tanen içerir ve bu bileşen, ter bezlerini sıkılaştırarak terlemeyi azaltır.

Birkaç siyah çay poşetini sıcak suya ekleyin ve 10 dakika demlendirin. Su ılıdıktan sonra ellerinizi bu suyun içinde 20 dakika bekletin.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, cildi yatıştırır ve teri emer. Ayrıca, tahriş olmuş cildi sakinleştirir.

Bir avuç yulaf ezmesini ılık suya ekleyin ve ellerinizi bu suyun içinde 15-20 dakika bekletin.

El terlemesine karşı doğal çözümler, kimyasal içerikli ürünlere göre daha güvenli ve yan etkisizdir. Yukarıda belirtilen yöntemlerden size en uygun olanı deneyerek, terleme sorununu hafifletebilir ve günlük yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Unutmayın, ciddi ve sürekli terleme sorunları için bir doktora danışmak en iyisidir.