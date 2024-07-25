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Günde 1 bardak tansiyonu dengeliyor! Şifa bombası o içecek!

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 15:37
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Günde 1 bardak tansiyonu dengeliyor! Şifa bombası o içecek!

Yüksek tansiyon atardamarlarda kanın normalden daha yüksek basınçla akması sonucu kan basıncının olması gerekenden daha yüksek olması durumudur. Tedavi edilmediği takdirde damar tıkanıklığı ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilmektedir. Ancak, beslenme düzenimizde yapacağımız değişiklikler ile yüksek tansiyonu kontrol altına almamız mümkündür. Faydaları saymakla bitmeyen o sebze suyunu içerseniz çok geçmeden sağlığınızdaki değişimleri gözlemleyebileceksiniz. İşte detaylar...

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