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Cayır cayır yağ yakıyor! Pirinci böyle tüketirseniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 15:47
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Cayır cayır yağ yakıyor! Pirinci böyle tüketirseniz...

Pirinç özellikle Asya mutfağı başta olmak üzere dünya genelinde çok tüketilen bir besindir. Pirincin hem lezzeti hem de sağlığa olan faydaları, insanların tercih sebebi oluyor. Peki pirinci böyle tüketirseniz kalorisinin %60 oranında azaldığını biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde...

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