Uzmanı açıkladı: İshali anında kesiyor! Salgına karşı alınacak önlemler...
Hava sıcaklıklarının yükselmesi, özellikle yaz aylarında ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının artmasına neden oluyor. Hava sıcaklığıyla birlikte gıdaların üzerindeki mikroorganizmaların üremesi kolaylaşıyor. Bu sebeple birçok kişi hastanelere koşuyor. İşte uzmanından konuya ilişkin uyarılar...
İshal olan hastaların beslenme düzenlerine ve bol sıvı tüketimlerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Akdoğan, posasız ve yağsız gıdaları tüketmelerinin önemli olduğunu söyledi. En önemli konunun hijyen olduğunu vurgulayarak tuvalet alışkanlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
2 GÜNDEN FAZLA SÜRERSE...
Akdoğan, mide ve bağırsak sistemindeki enfeksiyonun neden olduğu ishal rahatsızlığında yüksek sıcaklık ve el hijyeninin temel iki unsur olduğunu vurguladı.
İshalin çok sulu ya da kanlı şekilde görülebildiğine dikkati çeken Akdoğan, ishale yakalananların 1-2 gün içinde rahatsızlığının geçmemesi durumunda, aşırı sıvı kaybına neden olacağı için mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini aktardı.
EN ÖNEMLİ PROBLEM SIVI KAYBI
İshal sürecinde vücuttaki sıvı kaybının telafi edilmesinin öneminin altını çizen Akdoğan, şöyle devam etti:
"İshaldeki en önemli problemlerden biri sıvı kaybı. Sıvı kaybının mutlaka yerine konması gerekiyor. Hafif sıvı kayıpları ayakta tedavi edilebilir ama orta ve şiddetli sıvı kayıplarında mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Özellikle yaşlı ve çocuklarda, bağışıklığı baskılanmış kanser hastaları, kemoterapi gören hastalarda bu sıvı kayıpları çok önemli olabiliyor. Y
erinde ve zamanında müdahale edilmezse ölüme kadar ilerleyebilir. Bu nedenle bu tarz hastalarda özellikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zamanında sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekir. İshal genelde 2-3 gün içinde kendi kendini sınırlar ama sınırlayıcı olmuyorsa, ishal sayısı çok fazla ise bu durumda sıvı açığının engellenmesi için mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı."
POSASIZ YAĞSIZ BESİNLER TÜKETİN
Akdoğan, ishal sürecinde beslenmenin de önemine vurgu yaparak, "İshal olan hastalarımızın mutlaka beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Bol sıvı ile birlikte özellikle pirinçli gıdalar, haşlanmış patates tüketebiliriz. Posasız ve yağsız gıdaları tüketmeyi öneririz. Muz, şeftali tüketilebilir." ifadelerini kullandı.
HİJYENE EKSTRA DİKKAT EDİLMELİ
Yaz dönemlerinde hijyene ekstra dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Akdoğan, şunları kaydetti:
"Gıdalar açıkta bekletilmemeli, özellikle mayonezli, pirinçli gıdaların açıkta bekletilmemesi gerekiyor. Bunların üzerinde çok kolay mikroorganizma üreyebiliyor. Kaynağı belli olmayan gıdalar tüketilmemeli. Tüketeceğimiz gıdaların, suların mutlaka hijyenik olduğundan emin olmamız gerekiyor. En önemli konu hijyen. Yemekten önce, yemek hazırlamadan önce mutlaka ellerin temiz olması gerekir. Tuvalete girmeden ve tuvaletten çıktıktan sonra el yıkamak çok önemli."
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