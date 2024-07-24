Uzmanı açıkladı: İshali anında kesiyor! Salgına karşı alınacak önlemler...

2 GÜNDEN FAZLA SÜRERSE...

Akdoğan, mide ve bağırsak sistemindeki enfeksiyonun neden olduğu ishal rahatsızlığında yüksek sıcaklık ve el hijyeninin temel iki unsur olduğunu vurguladı.

İshalin çok sulu ya da kanlı şekilde görülebildiğine dikkati çeken Akdoğan, ishale yakalananların 1-2 gün içinde rahatsızlığının geçmemesi durumunda, aşırı sıvı kaybına neden olacağı için mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini aktardı.

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