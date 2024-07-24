Tam bir çinko deposu! Bir avuç yerseniz...

İnsan vücudunda doku ve organların çalışmasını sağlayan demir mineralinden sonra gelen en önemli element çinkodur. Çinko, bağışıklık sistemi ve metabolik faaliyetlerde önemli bir görev üstlenir. Özellikle güçlü bir sinir ve bağışıklık sistemi için vücuda yeteri kadar çinko alımı sağlanması gerekir.

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