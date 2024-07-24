Tam bir çinko deposu! Bir avuç yerseniz...
Çinko insan sağlığı için oldukça önemli bir mineraldir. Vücut çinkoyu üretmediği için dışarıdan alınması gerekir. Hücresel metabolizmada görev alan çinkonun, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, yaraların iyileşme sürecine katkı sağlaması gibi birçok faydası bulunur. Peki çinko ihtiyacımızı hangi besinlerden sağlayabiliriz? İşte çinko deposu o besinler...
İnsan vücudunda doku ve organların çalışmasını sağlayan demir mineralinden sonra gelen en önemli element çinkodur. Çinko, bağışıklık sistemi ve metabolik faaliyetlerde önemli bir görev üstlenir. Özellikle güçlü bir sinir ve bağışıklık sistemi için vücuda yeteri kadar çinko alımı sağlanması gerekir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeği mükemmel bir çinko kaynağıdır. 30 gramlık porsiyonu yaklaşık olarak 2,2 mg çinko içerir. Kabak çekirdeği prostat sağlığını destekler ve zengin çinko içeriği ve diğer faydalı maddeleri sayesinde diyabeti sağlığınız için olumlu bir şekilde yönetebilir.
Kabak çekirdeği, protein, karbonhidrat, yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin besin değerlerine sahiptir. Böbrek hastalıkları, karaciğer ve bağırsak parazitleri ile savaşır.
Kabak çekirdeği, depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabilir.
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