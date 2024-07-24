Tam bir şifa deposu: Vücudu baştan aşağı temizliyor!

Bir baharattan çok daha fazlası olan sumak, ülkemizde de yaygın olarak tüketilmektedir. Sumak bitkisinin taze yaprakları salatalarda kullanılabilir, meyveleri ise taze veya kurutulmuş olarak birçok yemeğe lezzet verir. İşte sumağın saymakla bitmeyen tüm faydaları...

sumak