Tam bir şifa deposu: Vücudu baştan aşağı temizliyor!
Orta Doğu mutfaklarında sıkça tüketilen sumak bitkisi çalı görünümünde bir bitki cinsidir. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılır. Sumak baharatı toz, tane ve sos olarak yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılır. Peki Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları arasında yerini alan bu besinin faydalarını biliyor muydunuz? İşte sumağın tüm faydaları...
Bir baharattan çok daha fazlası olan sumak, ülkemizde de yaygın olarak tüketilmektedir. Sumak bitkisinin taze yaprakları salatalarda kullanılabilir, meyveleri ise taze veya kurutulmuş olarak birçok yemeğe lezzet verir. İşte sumağın saymakla bitmeyen tüm faydaları...
Antioksidan kaynağı sumak, hücre hasarına karşı vücudu korur.
Cilt ve hücre zarlarını korur.
Sindirim sağlığını destekler.
İnflamasyonu azaltır.
Kan şekerini dengelemeye yardım eder.
Kas ağrılarını hafifletir.
Kalp sorunlarına neden olabilen inflamatuar hastalıkları önler.
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