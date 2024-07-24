Teriniz size mesaj veriyor olabilir: Aşırı koku varsa dikkat!

KOKULU TER

Terin tek başına koktuğunu düşünüyorsanız bir sürprizle karşı karşıyasınız demektir. Terin aslında hiçbir kokusu yoktur ve tamamen kokusuzdur. Ancak cildinizdeki bakteriler terle karıştığında hoş olmayan bir kokuya neden olur ve bu da stresin bir sonucudur.

AŞIRI TERLEME

Aşırı terlemeye hiperhidroz denir ve herhangi bir sebep olmaksızın soğuk havalarda bile meydana gelebilir. Ayrıca genellikle menopoz sırasında kadınlarda da görülebilir. Bazen bu durum tehlikeli olabilir. Terleme ve kilo kaybı yaşıyorsanız, çoğunlukla uyku sırasında ortaya çıkan terleme veya terlerken göğüste baskı hissediyorsanız, o zaman bir doktora başvurmanın vakti gelmiş demektir.

TUZLU TER

Tıpkı gözyaşları gibi terin de tuzlu olması normaldir. Ancak gözlerinizi ve yaralarınızı yakacak kadar alışılmadık derecede tuzluysa bu, sodyum eksikliğiniz olabileceğinin bir işareti olabilir. Sağlıklı bir vücut için çok önemli bir bileşen sıvı alımıdır ve her ne kadar kulağa mantıksız gelse de diyetinizde sodyum eksikse dehidrasyon yaşıyor olabilirsiniz.

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