Karın yağlarının baş düşmanı: Sapları ödem söktürüyor! Kilo verdiren mucizevi yiyecek...

Kilo verme süreci kişiden kişiye farklılık gösterir ve her bireyin metabolizması, yaşam tarzı ve genetik faktörleri bu süreci etkiler. Ancak bazı besinler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermemize yardımcı olur. Bunlar arasında en bilineni ise kirazdır. Kiraz, hem lezzeti hem de sağlık açısından pek çok faydası olan bir meyvedir. İşte kirazın sağlık için faydalarından bazıları...