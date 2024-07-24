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Rapunzel gibi saçlara sahip olmak için bu maskeyi uygulayın! Sadece iki malzeme ile...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 11:32 Güncelleme: 24.07.2024 11:33
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Rapunzel gibi saçlara sahip olmak için bu maskeyi uygulayın! Sadece iki malzeme ile...

Gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak herkesin hayalidir. Ancak, saçlar çeşitli sebeplerden dolayı dökülebilir, cansızlaşabilir. Saç kayıpları rahatsız edici bir durum haline gelebilir. Peki evde sadece iki malzeme ile yapılan bu maskenin, saçlarınızı rapunzel gibi uzatacağını biliyor muydunuz? Hem pratik hem de ucuz olan bu maskeyi kullanırsanız saçlarınızın daha gür, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Saçların yavaş uzamasının ve sağlıksız görünmesinin farklı sebepleri olabilir. Bu noktada önemli olan saça yeterince bakım uygulamak ve saç köklerini iyice beslemektir. Saç kökleri iyi beslenmediği takdirde sağlıklı uzama meydana gelmez. Evde yapabileceğiniz bu pratik ve doğal maskelerle saçınızı dipten uca besleyebilirsiniz.

uzun saçlaruzun saçlar

ALOE VERA MASKESİ

Bir çay kaşığı bal

Bir yemek kaşığı limon suyu

Bir Türk kahvesi fincanı aloe vera

Tüm malzemeleri güzel bir şekilde karıştırın.

aloe veraaloe vera

YUMURTA AKI MASKESİ

İlk olarak yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın.

Ardından yumurtanın beyazını saçınıza güzelce uygulayın ve saçınızı streç film ile sarın.

Birkaç saat bu şekilde bekledikten sonra saçlarınızı ılık su ile yıkayın.

yumurta maskesiyumurta maskesi

SOĞAN KÜRÜ

İlk olarak bir adet orta boy soğanı haşlayın.

Haşlamış olduğunuz soğanın suyunu sıkın.

Ardından soğan suyunu saçlarınıza uygulayın.

En az bir saat saçınızda kaldıktan sonra ılık su ve şampuan ile saçınızı güzelce yıkayın.

soğan kürüsoğan kürü

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