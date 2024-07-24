En lezzetlisini siz seçin! Karpuz seçmenin püf noktası

Olgunlaşmış karpuzlar daha lezzetli ve bal gibi olurken, olgunlaşmamış karpuzlar kabak gibi tatsız oluyor. Eğer bu püf noktalarını bilirseniz en lezzetli karpuzları siz seçmiş olacaksınız.

1- KARPUZUN ÜZERİNDEKİ LEKELER

Karpuz üzerindeki lekelerin beyaz değil sarı olmasına dikkat etmelisiniz. Sarı lekeler karpuzun olgunlaştığını gösterirken, beyaz lekeler bu karpuzun henüz olgunlaşmadığının kanıtı olarak orada öylece duruyor

2- KARPUZUN ÜZERİNDEKİ ŞEKİLLER

Karpuzun üzerindeki örümcek ağına benzer şekiller, karpuz çiçeklerinin döllenmesiyle ilgili oluyor. Zira bu lekeler, karpuz çiçeklerinin döllenirken ne kadar arıyla döllendiğini size gösteriyor. Bu da örümcek ağı benzer lekelerin ne kadar çoksa, o kadar arıyla döllendiğine, dolayısıyla da o kadar tatlı bir karpuz yiyebileceğinize işaret ediyor.

3- KARPUZ SAPI

Karpuzunun sapı ne kadar kuruysa, o kadar olgunlaşmış demektir. Eğer tatlı bir karpuz yemek isteyenlerdenseniz, yeşil saplı karpuzlardan uzak durup, kuru saplı karpuzlara yönelmelisiniz.

Karpuz seçmenin püf noktaları