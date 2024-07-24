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En lezzetlisini siz seçin! Karpuz seçmenin püf noktası

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 10:10
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En lezzetlisini siz seçin! Karpuz seçmenin püf noktası

Karpuz yaz mevsiminin en popüler meyvelerinden biridir. Lezzeti ve hafifliğiyle sıkça tüketilen bu meyve, bazen hayal kırıklığına uğratabiliyor. Kimi zaman seçtiğimiz karpuzun lezzetsiz olduğuyla karşılaşabiliyoruz. Peki bal gibi tatlı karpuzlar seçmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? İşte püf noktaları...

İyi karpuz nasıl seçilir? Dikkat etmemiz gerekenler nedir? İşte en lezzetli karpuzları seçmenizi sağlayacak püf noktaları...

karpuzkarpuz

Olgunlaşmış karpuzlar daha lezzetli ve bal gibi olurken, olgunlaşmamış karpuzlar kabak gibi tatsız oluyor. Eğer bu püf noktalarını bilirseniz en lezzetli karpuzları siz seçmiş olacaksınız.

1- KARPUZUN ÜZERİNDEKİ LEKELER

Karpuz üzerindeki lekelerin beyaz değil sarı olmasına dikkat etmelisiniz. Sarı lekeler karpuzun olgunlaştığını gösterirken, beyaz lekeler bu karpuzun henüz olgunlaşmadığının kanıtı olarak orada öylece duruyor

2- KARPUZUN ÜZERİNDEKİ ŞEKİLLER

Karpuzun üzerindeki örümcek ağına benzer şekiller, karpuz çiçeklerinin döllenmesiyle ilgili oluyor. Zira bu lekeler, karpuz çiçeklerinin döllenirken ne kadar arıyla döllendiğini size gösteriyor. Bu da örümcek ağı benzer lekelerin ne kadar çoksa, o kadar arıyla döllendiğine, dolayısıyla da o kadar tatlı bir karpuz yiyebileceğinize işaret ediyor.

3- KARPUZ SAPI

Karpuzunun sapı ne kadar kuruysa, o kadar olgunlaşmış demektir. Eğer tatlı bir karpuz yemek isteyenlerdenseniz, yeşil saplı karpuzlardan uzak durup, kuru saplı karpuzlara yönelmelisiniz.

Karpuz seçmenin püf noktalarıKarpuz seçmenin püf noktaları

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