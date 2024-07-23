Bağışıklık sistemini çökertiyor! Uzmanlar uyardı: Bu gıdayı tüketmeyin...

BULYON

Birçok bulyon türü yüksek miktarda tuz içerir. Fazla tuz tüketimi, hipertansiyon (yüksek tansiyon) riskini artırabilir ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Bazı bulyon çeşitleri, koruyucu madde ve yapay tatlandırıcılar gibi katkı maddeleri içerebilir. Bu maddelerin bazı insanlar için sindirim sorunlarına yol açabileceği veya alerjik reaksiyonlara neden olabileceği bilinmektedir.

Bulyonlar genellikle besleyici değeri düşük olan işlenmiş gıdalardır. İçerdikleri vitamin ve mineraller doğal kaynaklardan elde edilenlerden daha az olabilir.

bulyon