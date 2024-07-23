Kepeği anında yok ediyor! 1 damla uygulamanız yeterli...

SAÇ DERİNİZİ TEMİZ TUTUN

Saç derinizdeki fazla yağı ve kiri temizlemek için saçınızı düzenli olarak içeriği doğal bir şampuanla yıkayın. Saç derisindeki doğal yağları yok edicek ve sorunları kötüleştirecek sert içerikli şampuanlar kullanmaktan kaçının.

SAÇ DERİNİZE MASAJ YAPIN

Şampuanlamadan önce saç derinizi rahatlatmak ve kan dolaşımını iyileştirmek için saç derinize masaj yapmayı ihmal etmeyin. Parmak uçlarınızla saç köklerine masaj yapın. Bu saç derinizin iyileşmesine ve kepeğin giderilmesine yardımcı olur.

SICAK SUDAN KAÇININ

Saçınızı yıkarken sıcak su yerine ılık veya soğuk su kullanın. Çünkü sıcak su derinizdeki nemim kaybolmasına sebep oluyor. Bu durumda da kepek ve pullanma sorununuz artar. Bu sebeple saçlarınızı her zaman ılık su ile yıkamaya özen gösterin.

DOĞAL YAĞLAR KULLANIN

Bazı doğal yağlar kepeği azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin saçlarınızı şampuanlamadan önce Hindistan cevizi yağı ile saç diplerinize masaj yapmayı deneyebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı saç diplerini nemlendirir ve saç köklerinin kurumasını engeller. Hindistan cevizi yağı gibi Çay ağacı yağı da kepek ve mantar sorununa çok iyi gelebilir.

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