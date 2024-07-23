Kepeği anında yok ediyor! 1 damla uygulamanız yeterli...
Kepek, en yaygın cilt problemlerinden birisidir. Herkesin mutlaka deneyimlediği bu problem, uzun süreler devam ederse oldukça zor bir duruma dönüşebilir. Saç diplerinde oluşan kepek sorununun farklı sebepleri olmasının yanı sıra bu sorundan kurtulmak için bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gereklidir. Kepek sorununu ortadan kaldırmak için bazı doğal yağları kullanabiliriz. Detaylar haberimizde...
Kepek, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen, beyaz ve gri cilt pullarının saç derisinde ya da saçın üzerinde görünmesine neden olan, yaygın bir cilt sorunudur.
Saç diplerinizdeki kepek problemini çözmek için uygulamanız gereken bazı kurallar var.
SAÇ DERİNİZİ TEMİZ TUTUN
Saç derinizdeki fazla yağı ve kiri temizlemek için saçınızı düzenli olarak içeriği doğal bir şampuanla yıkayın. Saç derisindeki doğal yağları yok edicek ve sorunları kötüleştirecek sert içerikli şampuanlar kullanmaktan kaçının.
SAÇ DERİNİZE MASAJ YAPIN
Şampuanlamadan önce saç derinizi rahatlatmak ve kan dolaşımını iyileştirmek için saç derinize masaj yapmayı ihmal etmeyin. Parmak uçlarınızla saç köklerine masaj yapın. Bu saç derinizin iyileşmesine ve kepeğin giderilmesine yardımcı olur.
SICAK SUDAN KAÇININ
Saçınızı yıkarken sıcak su yerine ılık veya soğuk su kullanın. Çünkü sıcak su derinizdeki nemim kaybolmasına sebep oluyor. Bu durumda da kepek ve pullanma sorununuz artar. Bu sebeple saçlarınızı her zaman ılık su ile yıkamaya özen gösterin.
DOĞAL YAĞLAR KULLANIN
Bazı doğal yağlar kepeği azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin saçlarınızı şampuanlamadan önce Hindistan cevizi yağı ile saç diplerinize masaj yapmayı deneyebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı saç diplerini nemlendirir ve saç köklerinin kurumasını engeller. Hindistan cevizi yağı gibi Çay ağacı yağı da kepek ve mantar sorununa çok iyi gelebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
- Vantilatörü klimaya çeviren masrafsız yöntem; Performansı 5 kat artacak
- Beşiktaş yıldız fabrikasına döndü! Avrupa devleri o isim için sıraya girdi
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde? TCMB PPK temmuz toplantısı...
- Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu
- Lise kayıt tarihleri 2024-2025 | Lise kayıtları ne zaman, başladı mı? İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu, Fen Lisesi...
- En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya ocakta...
- LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?
- Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması
- Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...
- KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X (Twitter) | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?
- KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...