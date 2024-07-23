Sosyal medya tacize ve zorbalığa maruz kalma riskini artırıyor

Sosyal medyanın zararları

Dikkat eksikliği yaşayanlar, sosyal medyadan uzak durmalı

Sosyal medyanın insanlar üzerinde 'mükemmel olma' baskısı oluşturarak ruh sağlığı için olumsuz etkilere de neden olabildiğini hatırlatan Sekaban, "Özellikle anonimlik ve uzaktan iletişim imkanları, zorbalık ve tacize maruz kalma riskini artırabilir. Kullanıcılar, karşılaştıkları içerikler veya diğer insanların yaşam tarzlarıyla kendi hayatlarını karşılaştırarak özgüvenlerini zedeleyebilirler. Güzellik standartları ve mükemmeliyetçilik baskısı da sosyal medya aracılığıyla yayılabilmekte. Filtrelerin kullanımı ve sanal gerçeklik, insanların kendilerini gerçek hayatta olduğundan farklı algılamalarına neden olabilir" dedi.