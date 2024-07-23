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Canan Karatay gizli tehlikeye dikkat çekti! Ömürlük hastalıklara neden oluyor

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 11:48 Güncelleme: 23.07.2024 11:51
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Canan Karatay gizli tehlikeye dikkat çekti! Ömürlük hastalıklara neden oluyor

Tıp dünyasının ünlü isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem oluyor. Sağlığımız için pek çok uyarı ve tavsiyede bulunan Karatay, son açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti. İşte bir parça diş macunundan büyük tehlike yayıldığını belirten Karatay'ın açıklaması ve tüm detaylar...

Sağlık ile ilgili açıklamaları sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay son olarak diş macunundan yayılan büyük bir tehlike olduğunu belirtti. Açıklamasıyla herkesi şoke eden Karatay: "Ülkemizde ne patladı? Bromür patladı. Florür patladı. Klorür patladı. Toksinler patladı. Ve de ülkemizde ne patladı biliyor musunuz? Bana kızmasınlar ama bu hanımların kullandığı deterjanlar, dezenfektanlar." dedi.

deterjan deterjan

HÜCRELERDE REAKSİYONA NEDEN OLUYOR

Karatay, özellikle deterjan ve diş macunlarında yer alan maddelerin hücre değişimlerine neden olduğunu da belirterek, "Bütün bunlar vücuda girdiği zaman bir daha söylüyorum daha önce de söylemiştik zaten. Bromür ve klorür hakikaten iyodun tiroide girip hormon üretmesini önlüyor ve hücrelerde bir reaksiyon meydana geliyor." dedi.

Canan KaratayCanan Karatay

Canan Karatay, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Türkiye'de çok yaygın olan iyot eksikliği! Spot idrarda iyot bakılacak. İyot çok düşük. İşte iyot düşüklüğün sebebi de bromür zehirlenmesi, klorür zehirlenmesi ve diş macunlarında bulunan florür zehirlenmesidir."

kimyasal maddekimyasal madde

Her ne kadar masum sansak ve sık sık kullansak da deterjanların ve diş macunlarının içeriklerinin ne denli tehlikeli olabileceğini vurgulayan Karatay, "Hipotiroidi, kronik tiroidit, haşimato hepsi aynı kapıya çıkar. Aynıdır ve bu vücutta bir otoimmün hastalığın olduğu belirtisidir. Otoimmün hastalıkları bütün otoimmün hastalıkları başlatan da vücuda giren toksinlerdir, başta bromür olmak üzere..." dedi ve vücuda bromür girişine neden olabilecek tüm ürünlerden uzak durulması gerektiğine bir kez daha dikkat çekti.

diş macunudiş macunu

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