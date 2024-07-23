Canan Karatay gizli tehlikeye dikkat çekti! Ömürlük hastalıklara neden oluyor

Her ne kadar masum sansak ve sık sık kullansak da deterjanların ve diş macunlarının içeriklerinin ne denli tehlikeli olabileceğini vurgulayan Karatay, "Hipotiroidi, kronik tiroidit, haşimato hepsi aynı kapıya çıkar. Aynıdır ve bu vücutta bir otoimmün hastalığın olduğu belirtisidir. Otoimmün hastalıkları bütün otoimmün hastalıkları başlatan da vücuda giren toksinlerdir, başta bromür olmak üzere..." dedi ve vücuda bromür girişine neden olabilecek tüm ürünlerden uzak durulması gerektiğine bir kez daha dikkat çekti.

diş macunu