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Diyetisyenden serinleten sağlıklı smoothie tarifleri

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 11:04
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Diyetisyenden serinleten sağlıklı smoothie tarifleri

Yaz aylarında doğal meyvelerle yapılan smoothieler hem lezzetli hem de sağlıklı birer seçenektir. Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte katkısız ve lezzetli içecek tariflerini araştırıyor. İşte uzman diyetisyenden serinleten smoothie tarifleri...

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