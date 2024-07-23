Yaz gebelerine sağlık önerileri!
Gebelik, her mevsimde özel bir dikkat ve bakım gerektirse de yaz aylarında bazı ekstra önlemler almak önemlidir. Özellikle sıcak hava ve güneşin etkileri, hamilelik sürecini etkileyebilir. İşte uzmanından konuya ilişkin uyarılar...
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin, yazı serin ve sağlıklı bir gebelik geçirmek için anne adaylarına önerilerde bulundu.
Gebeliğin her dönemi, özel bir dikkat gerektiriyor ama yaz gebeleri için durum daha da hassas olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin, "Yaz mevsiminde sıcaklık artışı ile birlikte gebeliğe bağlı bazı sorunlar da artabiliyor. Sıcaklık artışıyla birlikte gebelerde sıcak basmaları, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikâyetler artar. Yükselen sıcaklıkların sizi keyfinizi bozmasına izin vermeyin" dedi.
Gebelikte hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan ödem, kalp çarpıntısı, göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi sıkıntılar olabileceğini belirten Op. Dr. Fatma Sezgin, "Yaz aylarında bu gibi şikâyetler biraz daha yoğun yaşanabilir. Bebeğin ve annenin susuz kalmaması gerekir. Bu durumda baş etmenin yolu güneş ışınlarınınım dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalmamak ve yeterince su içmek gereklidir. Bol sıvı tüketmek, günde ortalama 3 litre su içmek, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, karın ağrıları, bebeğin suyunun azalması gibi durumları engeller. Gıdalar açısından yaz aylarında yağlı baharatlar tuzlu gıdalardan kaçınılmalıdır" diye konuştu.
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